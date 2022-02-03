نزار العقيلي: (مية مليون دولار .. الترجمة وين؟)





الناس اختلفت حول ترجمة حديث السيدة كولمن نائبة رئيس الوكالة الامريكية للتنمية .. و في الحقيقة فعلا الزولة دي قالت ح نصرف المبلغ ده في التدريب و دعم التحول و ورجغ ورجغ ورجغ .. الحاجة الما عارفاها الناس انو المبلغ اندفع من بدري شدييييد و ده تمهيد لإزالة عهدة المصادر .. ح تقول لي كيف ؟

طيب ياخ كلنا بنعرف يعني شنو ( مصادر ) .. مصادر مباحث .. مصادر امن .. مصادر استخبارات .. بس اغلبيتنا ما بنعرف الدولة بتصرف على ( المصادر ) من ياتو ( بند ) ؟؟

هل في بند داخل ميزانية الدولة اسمو ( بند المصادر ) ؟؟

بنعرف بند المرتبات و بند المعاشات و بند نثرية التسيير ..

طيب ناس المباحث ديل بيصرفوا مرتبات و حوافز لمصادرهم كيف ؟؟

خلونا من المباحث .. الاستخبارات او المخابرات بيصرفوا على مصادرهم من ياتو بند في ميزانية الدولة ؟؟ .. خلونا نقول انو إحنا دولة من دول العالم الثالث المعروفة بانتشار الفساد و انعدام الرقابة على المال العام و ضعف المراجعة المالية و انو الدولة بتصرف على مصادرها عن طريق بنود النثريات و اموال التسيير او من الايرادات من خلال ما يعرف بالتجنيب .. برضو ما منطقية لانو اموال المصادر تعتبر اموال ضخمة جدا” .. يبقى لازم الدولة تعمل مجالس حكومية و منظمات .. مثال .. المجلس الاعلى لمكافحة الجريمة .. مافي مجلس بالاسم ده بس ده مثال ساي .. يلا ده ممكن يدعم المباحث بي شيك ضخم جدا”عشان تغطى مصروفات المصادر .

لكن دول العالم الاول ذي امريكا دي بتصرف على مصادرها في العراق و افغانستان و السودان و كل العالم من ياتو بند ؟؟؟ من النثريات و التسيير ؟؟ ولا من التجنيب ؟ طبعا” لا .. بتصرف بنفس الاسلوب عبر وكالاتها و منظماتها الحكومية البتعمل في مجال التدريب .. تدريب شنو ؟؟ ده الطلس زاتو .. امريكا تدرب الشباب العراقي لشنو ؟؟ تدرب الشباب الافغاني لشنو ؟؟ تدرب الشباب السوداني لشنو ؟؟ دي شعوب عايزة تتعالج و تعضي و تتعلم .

كل الحاصل انو الوكالة الامريكية دي صرفت فعليا” مبلغ مية مليون دولار للعملاء عبر منظماتها و لازم تدفع للمنظمات دي فواتيرها و تزيل العهدة .. القروش دي اندفعت مسبقا” و ما حديث السيدة كولمن قدام الكنجرس الا إحاطة و تمهيد بإزالة المبلغ من العهدة و السلام .. يعني انتو مفتكرين ناس سلك و الاصم ديل كانوا بسافروا امريكا و اثيوبيا و ينزلوا في افخم الفنادق على حساب ميزانية احزابهم السياسية ؟؟ تكاليف الندوات في الولايات و نثرياتها كان بيدفعها وجدي صالح من ورثة الاسرة ؟؟ ولا من تبرعات ناس هباني و بكري الجابو بيها فول و عدس للاعتصام ؟؟

نزار العقيلي