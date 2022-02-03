صباح احمد: حكاية سرقة موبايي في سوق الحرامية





#يحدث_في_الشارع_العام

عندي موبايل تكنو قديم كدة..اصلا كان حق امي الله يديها العافية

ربنا رحمها بي موبايل جديد ادتني ليه قالت لي اشتغلي بيه..ماكان عندي موبايل الوقت داك بعد ما حلفت اني ما اشيل منها موبايلها الجديد..

اها الكفر الخلفي حق الموبايل مكسور.. قلت امشي اعمل ليه كفر بنفعني..كم محل قالوا لي الا اشتري الكفر كامل مافي غطاء خلفي بس..

_بي كم؟!

* بي ٢٥٠٠

واحد بس بعرفه قال لي بديك ليه لحدي٢٠٠٠ج..

_طيب لوعاوزة ابيعه بي شكله الحالي دخ بجيب كم؟!

*٢٠٠٠ج..بس لو صلحتيه ممكن يجيب ليك ٢٥٠٠_٣٠٠٠ الف

🤔🤔

اتخيلوا اخسر لي٢٥٠٠ج في الكفر والموبايل اصلا سعره مابتجاوز ال٢٠٠٠ج

😅😅

طبعا ..مخي المركب بي القلبة ده قال لي يا بليدة اعملي ليه كفر بي ٢٠٠٠ج عشان تبيعيه بي ال ٢٥٠٠ أو٣٠٠٠ الف وتكسبي ٥٠٠ ولا ١٠٠٠ج بس غيرت رايي 😅😅

قلت امشي محلات الصيانة يمكن القي لي زول عنده موبايل ميت يديني الغطاء الخلفي بي سعر رخيص مشيت كم محل مالقيت..

في النهاية مشيت للناس الفارشين الموبايلات القديمة والكفرات والجرابات القديمة في الواطة ولحسن حظي لقيت واحد عنده الغطاء قال الا ٥٠٠ج

بعد تحنيس …حكيت ليه قصة حياتي عدييل وما خليت لناس الحكومة جنبة ينوموا عليها خلاه لي بي لي٣٠٠ج ..

اها.. ركبت الغطاء ودخلت الموبايل في شنطتي جيت داخلة بي (سوق الحرامية) لمن طلعت لقيت شنطتي فاتحة

😳😳

ووبعلي..كيس العيش ما يكون وقع بس..اشتريته بي ٥٠ج وطبقته صغير ودخلته جوة الشنطة قلت بدل كل يوم يخصموا مني حق الكيس عيشة ويدوني واحد تعبان البيت ما يوصلني اخير اشتري كيس كويس..

اها..ما علينا نرجع لموضوعنا الأساسي..

دخلت يدي جوة الشنطة اشوف الكيس اكتشفت انه الموبايل اتسرق😭😭

الحمد لله ماخسرت فيه إلا ٣٠٠ج كان عملت ليه الكفر ابو ٢٥٠٠ج داك كان جنيت عديل😅😅

صباح احمد