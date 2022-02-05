فيديو.. تبيان: أنا لو عندي سُلطة زول زي دا( بعدِموا) بدون تردد لأنه فتنة وإذا قعد ممكن (يشعِل) حرب أهلية





أنا لو عندي سُلطه زول زي دا( بعدِموا) بدون تردد لأنو فتنه وإذا قعد ممكن (يشعِل) حرب أهلية،، الزول القاعد يتكلم في الفيديو دا زيو وزي (البثوث) الأشعلت حرب مابين أهل( جساس وكُليب) بسبب ناقه،،مادام ماعايز يلاقي أي زول مفترض الدوله تلاقيهوا وتقوليهو كلامك دا كلام فتنه!! مادام ماعايز حل للقضيه تتزحه من أهل الشمال (وتتبل)



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قبل اليوم كتبت بوست وقلت فيهو إنو أحزاب قوى الحريه والتغير بثلاثه( مخططات) استهدفت الولايات( لشد) أطراف الحكومه

البعث العربي الاشتراكي مسؤول من تأجيج ولايات الوسط والتجمع الاتحادي الديمقراطي مسؤول من تأجيج ولايات الشمال بالإضافه لولاية الخرطوم،،

قضية الشمال وإن كانت قضية مطلبيه فلأهلها الحق في المطالبه والوقوف خلفها،، ونحن معهم وسندعمهم بكلماتنا البسيطه لإيصال صوتهم للآخر،،

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ولكن يجب عليكم التفريق مابين القضايا( المطلبيه) والقضايا (السياسيه) ،، ولاتسمحو( لمخططات) المخزولين من أنفسهم أن تتغلفل مابينكم فهذا الرجل الذي يتحدث في (الفيديو) المرفق،، لايريد حلاً لقضيه ولايريدُ سلامً لكم ولأهلكم وهو (فتنةُ) ويجب أن تقضوا عليها أنتم بأنفسكم(يا أهل الشمال الحُكماء) قبل أن يفعل ذلك شخص آخر،، مخطط الأحزاب السياسية( الساقطه) هو كيفية (إدخالكم) في صراع مع الحكومه( لإراقة) المزيد من الدماء وإستغلالها في تحقيق مطالبهم السياسيه ، فهذا الرجل (الخائس البائس المغبون المُفتن) يتحدث عنكم و(بإسمكم) ويسعى (لتأجيج) المطالب المشروعة و(استخدامكم) (كدروع وتروس) لتحقيق هدف سياسي،، فلاتسمحوا لمخططات محمد الفكي ووجدي صالح(الساعيه لإراقة الدماء وقتل النفس من أبناء الشمال) بأن تتحقق ع يدكم!! قاتلوا الفتنه 🌹إستمع للفيديو وركز في مضمون الكلام وشوف الزول دا عايز شنو بالضبط وعايز يوصِل ترس الشمال دا لي وين (بالله عليك في فتنه أكبر من كده) 👇

قاتلوا الفتنه

قاتلوا الفتنه

تبيان توفيق ❤️