



📌 #لمن_يهمه_الامر

فساد القحاتة بقيادة نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية المخلوع،،،،

القطعة رقم (87) مربع (11) كافوري وقف لصالح مجمع النور الاسلامي ومشيدة عمارة من حوالى عشرة طوابق ومؤجرة لعدد من الشركات حيث يبلغ إجمالي الأجرة الشهرية 14000 دولار مركزين معاي كم ⁉️

أربعة عشر ألف دولار شهريا كان يقوم وزير الإرشاد والأوقاف نصر الدين مفرح المخلوع بتحصيلها واستلامها والتصرف فيها دون الرجوع لشرط الواقف ولا يتم توريدها فى حسابات الوقف ولا حتى الصرف عليه منها ❗❗

والآن بعد أن تم ابعاده من الوزارة وتعيين عبدالمعطى احمد عباس وهو قحاطي ما زال الحال نفسه وتتواصل عملية السرقة المالية بتحت الطاولة.

استباحوا مال الأوقاف فى عهدهم لانه لا يدخل الخزينة العامة وليست لوزارة المالية الحق فى الولاية عليه لانه مال مشروط بشرط الواقف الذى أوقف العقار …❗❗

مدير ديوان الأوقاف بولاية الخرطوم القحطوطي عباس عبدالجبار محمد عبدالمجيد والذى تم تعيينه فى عهد الجهلول مفرح يصدق لنفسة بحوافز بلغت 200000 جنية بالعربي يعني مأتين ألف جنيه فى خلال يومين.

ده غير الحوافز البطلعها وبصرفا على شلتو من القحاطة المعينين من قبل المخلوع مفرح من اهلو وعشيرتو واصحابو الكانوا بجلسوا معاه عند ستات الشاي ومواقف الامجاد

قبل تعيينة وزيرا الأوقاف فى عهد المخلوع حمدوك علما بأن مفرح لا زال يسكن فى المنزل الحكومي فى حي المطار ويستخدم سيارة الدولة والتى عمل بها حادثة الاخير.

ملفات فساد مفرح تزكم الانوف سنتناولها بالتفصيل في بوستات اخرى.

📌 على جهات الاختصاص التعامل مع معلومات الفساد التي ننشرها ووضعها عين الاعتبار .👋

#حراميااااااااااااااااااااااااااااااااو

ندى احمد