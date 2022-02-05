البرهان خص ابنتي حسناء رحمها الله باهتمامه الخاص متكفلا بعلاجها الذي وصل مبالغ فلكية





#البرهان_وعاهل_المغرب

#حسناء_وريان

حللت ضيفا عشرات المرات على جلالة ملك المغرب نصره الله محمد الثاني ، أعرف اهتمامه بالجيش والأطفال والعلم والعلماء ولحمة العالم الاسلامي وفق منهج معتدل ، تشرفت بالاستضافة في الدروس الحسنية الرمضانية مرات عديدة ؛ ونلت عضوية المنظمة العالمية – محمد الثاني للعلماء- التي يرعاها سعادته في أفريقيا وكيف اصبحت بلاده قبلة عالمية،

#الملك_والدرك_وريان

شاهدت جلالة الملك يضع قضية الطفل ريان الذي سقط في بئر عمقها ٣٠ مترا فسخر له كل امكانيات الدرك الملكي لانقاذه ويرعى ذلك بنفسه تقديرا للطفولة واهتماما بالبراءة . لقد اصبح الدرك الملكي مسئولا الآن عن حياة ريان ، وطائرات الاسعاف العسكرية متأهبة لنقله .

#البرهان_وحسناء

سعادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة؛ خص ابنتي حسناء رحمها الله باهتمامه الخاص متكفلا بعلاجها الذي وصل مبالغ فلكية عجزنا عنها وذلك في ارقى مستشفى بالبلاد بالسلاخ الطبي علياء ؛ من غير ان نطلب منه أو نخاطبه وظل مكتبه وسعادته متابعا ختى آخر لحظة لدرجة أن عرض طائرة الرئاسة الخاصة لتسفيرها اذا احتاجت . وليست بالطبع اول حالة فوفاء العسكر للشعب مشاهد واهتمام الجيش بالثوار وعلاجهم أوضح .

البرهان معروف بشجاعته وبساطته وتصميمه وإصراره أيده الله بتوفيقه.

#الجيش_السوداني_العظيم

الجيش السوداني اعظم واقدم مؤسسة بالبلاد تحفه قيادة تعرف هدفها تتحرك تجاهه بدقة .

في ريعان شبابي بدأت التدريب على الكونج فو ؛ وسألني المدرب عن سبب التعلم فقلت لكي اضرب اعدائي، فقال لي كلا؛ ان بطل الكونج فو يعلم انه اقوى من غيره فلا يهاجمهم ويستخدم اقل قوة للدفاع عن نفسه وغيره.

كتبت هذا وقضية قتل المتظاهرين تشغل بالنا جميعا دفاعا عن الشهداء المغدورين، والاتهامات تطال القوات العسكرية،

لا يقتل الجيش شعبه لانه يعلم ان القوة بيده ، ويعلم انه أقوى من كل مناوئيه والعسكر احرص الناس على حماية الشعب، وقد شاهدوا هذا في القيادة العامة عندما اجتمعوا محتمين به . ونرجح ان جهة استغلت فوضى فض الاعتصام ةاشعلت مقتلة لا زلنا نكتوي بنارها .

الجيش لا يحتاج ليقتل متظاهرا اعزل ليحمي جنده لانه اقوى وأكبر .

كل هذا يقودنا للجهة التي تبحث عن احراج الجيش وقادته اشعالا للوضع لسوق السودان لمستنقع آسن تدمر فيه القدرات وتزهق الموارد.

#بين_ريان_وحسناء

وعموما في قضية ريان وحسناء؛

عندما تجد رأس الدولة يبث ذلك الاهتمام لرعيته فاعلم ان البلاد في ايد امينة ؛ وان الانتخابات القادمة في ايد أمينة وان القوات المسلحة هي صمام الأمان وصون المستقبل وحماة الأرض والعرض .

ويكفي شعبنا ان قيادته اتخذت قرارها بتسليم حكم السودان لحكومة منتخبة بعد ان فشلت الحرية والتغيير بوضع البلاد في نفق مظلم لا زلنا نرزح تحت نيرانه.

محمد هاشم الحكيم

المجلس الأعلى للعلماء الأفارقة