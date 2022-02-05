متوسط دخل الفرد في السودان ينخفض من 1300 الى 500 دولار





في آخر 5 سنوات وبحسب بيانات البنك الدولي فقد حقق نمو إجمالي الناتج المحلي للسودان نسبة 0.7% في العام 2017 حيث كان الناتج الاجمالي المحلى 21.88 مليار دولار ثم انخفض الى سالب 2.68% في العام 2018 حيث كان 21.29 مليار دولار و ارتفع قليلا ليحقق سالب 2.18% في العام 2019 حيث كان 20.82 مليار دولار

وانخفض بصورة أكبر في فترة رئاسة حمدوك لمجلس الوزراء في العام 2020 ليحقق سالب 3.63% باجمالي 20.07 مليار دولار،

و اتوقع أن يستمر الانخفاض ليصل لنحو سالب 5% للعام 2021م عند نشر البيانات.

بنفس المعطيات و في آخر 5 سنوات فقد كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي للسودان بحسب البنك الدولي مبلغ 1310 دولار في 2017 و 1040 دولار في 2018 و 820 في 2019 و 650 في 2020 واتوقع ان يصل لنحو 500 دولار للعام 2021م عند نشر البيانات.

اللهُم أزل عنّا هذه الغمة واصرف عنا بقايا هذا البلاء، وانزل علينا سكينتك ، وانشر علينا فضلك ورحمتك،‏ ربي اجعل بلادنا سخاءً رخاءً وارفع عنا ما اصابنا وسائر بلاد المسلمين يارب.

دفع الله ابراهيم