اسحق احمد فضل الله يكتب: والآن…. هذه أيام إعادة النظر

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وفي الأسابيع الماضية

الناس نظرت ووجدت….

وشباب المظاهرات نظروا ووجدوا

والدول التي تريد إدارة السودان نظرت ووجدت…

وحتى المتابعون للأحداث في بحثهم عن…. لماذا الخراب نظروا ووجدوا…

والإيجاز ممتع

فالذين يبحثون عن ( داء) السودان المزمن يجدون أن علي المك يرحمه الله وللحديث عن المجاعة قال

:- مسابقة عالمية لصراع القطط تقام

والقط السوداني المزعمط ذو الضلوع البارزة يهبد القط الفرنسي في نصف دقيقة… ويمسح بالأمريكي الأرض والقط الصيني يجري عديل هارباً و..

وعند التتويج القوم المندهشون يسألون القط السوداني… كيف فعل هذا مع أنه ليس أكثر من عظام و…

القط السوداني قال لهم

:- ااا… نعم نعم… في الحقيقة يعني في الحقيقة الموضوع هو أنني لست قطاً…. في الحقيقة أنا أسد… لكن … قاتل الله المجاعة..!

إيجاز حقيقة المجاعة الدائمة في السودان يوجزها علي المك.

والدولة تلك التي تريد بقاء المجاعة الدائمة في السودان تستخدم المجاعة ليبقى السودان في المستنقع..

وتستخدم شيئاً آخر..

(2)

وبعض ما تستخدمه الدولة تلك لهدم السودان هو

* الشباب هؤلاء…. الذين يسيرون المظاهرات… شجعان هم….؟

نعم…. مخلصون هم ويظنون أنهم على حق؟… نعم…. و.و.؟ نعم..

لكن هل صفات الشجاعة والإخلاص تعني بالضرورة أن صاحبها على حق…؟ لا…لا

والدولة تلك التي تستخدم الشباب هؤلاء وتستخدم حقيقة أنهم مخلصون وشجعان تستخدم فيه الصفة هذه وهذه… وتخفي الثالثة

لكن طبيعة الأشياء( مثل أن الحجر يسقط إلى أسفل) هي طبيعة تخرج حتماً في النهاية

والحقيقة هذه تخرج الآن

(3)

والشباب ينظرون وإخلاصهم حين ينظر يجد أمس وأمس الأول أن قادتهم يتخلون عنهم ومئتان وستة منهم يهربون إلى خارج السودان

والشباب في اليوم والأيام ذاتها ينظرون ويجدون مظاهرة الخميس

ومظاهرة الخميس بعض ما فيها هو أن من كانوا يقودونهم كانوا يؤكدون لهم أنه لن يخرج في مظاهرة (الكيزان) أكثر من ألف

والشباب ينظرون ويجدون (نصف مليون) متظاهر ضدهم

ويجدون أن من يعلن الرفض الكامل لهم ليس الجيش بل الشعب في الجلابيب

والشباب ينظرون ويجدون أن وزارات الخدمة كلها تستبدلهم بعد أن كانوا هم من يستبدل الناس..

و…

(4)

والأيام الماضية من ينظر فيها ويبدل موقفه هو العالم… وأمريكا بالذات

ثم الدولة تلك التي كانت تسكب المال..

لكن من ينظر ويجد العامل الخطير في الأمر كله هو أن من كانوا يبحثون عن إجابة لسؤال الخراب المستمر لماذا كانوا يجدون أن العامل الأول الذي يرسم بيان( قراف) النشاط الشبابي وقراف نشاط الجريمة وبيان قراف السخط الذي يرفض التفاهم كان هو..

العطالة…!!!

(5)

والآن التحول كله بكل أنواع النشاط فيه هو شيء يتلوى مثل الدخان ثم يعود إلى العامل الذي يفعل كل شيء

واللجان الآن بعضها يضع العامل هذا وهو يقوم بتفسير الأشياء

فالشباب الذين يقودهم الفقر كانوا هم الهيكل العظمي للأحداث

والشباب الذين يهاجمون مسيرة الخميس بالبمبان والناس يعتقلونهم كان ما يقودهم هو الفقر والعطالة

ولجان المصالحة التي تجلس في وقار وتتحدث في وقار ما يقودها هو قاعدة شبابية تقتلها العطالة

والشتائم المتبادلة بين فصائل اليسار الآن توقد نيرانها بأعشاب العطالة

و…و

والعطالة كان عشبها هو ذاته ما تشعله الدولة تلك التي صنعت قحت في أبريل ٢٠١٩

……..

كل الجهات الآن تنظر وتجد أن العطالة التي بلغت أنها هي من يوقف تخريج ثلاث سنوات من الجامعات هي مفتاح كل شيء

وكل الجهات تتجه الآن في الحوار أفقياً ورأسياً إلى البند الأول في إعادة بناء السودان بعد أن استعاد الناس السودان..

صحيفة الانتباهة