مصدرو كسلا يطالبون يفتح صادر الهجن





استعرض وزير الثروة الحيوانية الاتحادية، حافظ إبراهيم عبد النبي، مع مصدري الماشية بولاية كسلا، القضايا والمعوقات التي تواجه المصدرين.

وقال في تصريح صحفي أمس، إني مدرك تماماً لقضايا الثروة الحيوانية، وأن زيارته لولايات الشرق، جاءت للتأكيد على الوقوف جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة، من أجل الارتقاء بالقطاع لبلوغ الأهداف المرجوة.

وشدد حافظ، على عودة الأراضي والمراعي التي تم التعدي عليها لحساب الزراعة، والالتزام بتوفير الخدمات البيطرية بمناطق الرعي وتأهيل البنى التحتية للمحاجر والمسالخ، حتى تتمكن من رفع كفاءتها للصادر، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت مفهوم الشراكات مع القطاع الخاص.

وقال الوالي المكلف لولاية كسلا، خوجلي حمد عبدالله، إن الولاية تهتم بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في الولاية من أجل الصادر، وأن صحة الحيوان هي الأساس للثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة تحسين المرعى وتنفيذ برنامج نثر البذور، موضحاً أنه تم تكوين اللجنة العليا لفتح وتخريط المسارات لفض النزاعات، وتحدث عن مراجعة ضريبة القطعان وتحديدها، واصفاً زيارة الوزير بأنها جاءت للمشاركة في حل مشاكل المنتجين والمربين.

وتحدث ممثل المصدرين عن تعدد تحصيل الرسوم والضرائب على تجار الماشية والمصدرين بالولايات حتى وصولهم إلي المحجر النهائي، وأضاف أن الاشتراطات الصحية التي حددتها المملكة بخصوص نسبة المناعة أثرت على أغلب تجارة الماشية.

ودعوا، وزير الثروة الحيوانية إلى وضع حل لهذه المعضلة حتى يتسنى تصدير الماشية بصورة إنسيابية دون مواجهة مشاكل.

وأشاروا إلى أن تصدير الهجن يمكن أن تدخل للسودان عائدات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وقالوا إن الهجن غير منتجة للحوم واللبن، ووجودها يساهم في ضياعها، ويسبب عزوف المربين عن إنتاجها، ودعوا إلى إعادة فتح صادر إناث الإبل، بالشروط المتفق عليها من الجهات الفنية بالدولة، موضحين أن التقاطعات الإدارية والقانونية بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة التجارة ووزارة المالية عوقت صادر الماشية، وطالبوا بتفعيل لجنة خاصة للحد من التعديات على المراعي لحساب الزراعة الالية.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني