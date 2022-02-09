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خالد سلك حيكون كذاب كدا ليوم القيامة
ياخ خالد سلك ح يكون كذاب كدا ليوم القيامة :
يتحدث الآن في إذاعة هلا عن إنو مافي صحفي او كاتب او ناشط في عهدهم اتعرض لكبح رأي او استيضاح او أعتقل…
وتناسي إنُ بتوصية من كلابهم الانتقامية اتحرر لي أمر قبض ومكثت يومين في النيابة وبعدها حولتوني الي التحقيقات بحري ….
وايضا الصحفي عطاف التوم 21 يوم اعتقال بسبب فجور التمكين …
ومراسل الجزيرة في عهدهم رفعو زي الخروف في البوكس …
وكمية من النشطاء ..
غايتو اتفه شئ في الراجل الكذب وسلك إدمان الكذب علي قول مصابين ثورة ديسمبر …
عائشة الماجدي
6 تعليقات
قونات السياسة دي ظاهرة جديدة !
هههههه هههههه ايوه قونه مربربه.
الي مزبلة التاريخ يا ياكوزة يا مندسه
المعفنين الغجرة ظهروا الله لا كسبكم دنيا وآخره لعنة الله تغشاكم
نحن لا نرضى في خالد سفة اي كلام … فهو مسيلمة الثورة … والثورة كلها بنيت على الكذب … فلا نرضى في خالد سفة اي كلام …..انه ايقونة الكذب والنفاق … وبدونه الثورة لا تعني شيء
واحد فاسد … وحاقد … حاتستنى منو شنو يعنى ؟؟؟