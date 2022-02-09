خالد سلك حيكون كذاب كدا ليوم القيامة





ياخ خالد سلك ح يكون كذاب كدا ليوم القيامة :

يتحدث الآن في إذاعة هلا عن إنو مافي صحفي او كاتب او ناشط في عهدهم اتعرض لكبح رأي او استيضاح او أعتقل…

وتناسي إنُ بتوصية من كلابهم الانتقامية اتحرر لي أمر قبض ومكثت يومين في النيابة وبعدها حولتوني الي التحقيقات بحري ….

وايضا الصحفي عطاف التوم 21 يوم اعتقال بسبب فجور التمكين …

ومراسل الجزيرة في عهدهم رفعو زي الخروف في البوكس …

وكمية من النشطاء ..

غايتو اتفه شئ في الراجل الكذب وسلك إدمان الكذب علي قول مصابين ثورة ديسمبر …

عائشة الماجدي