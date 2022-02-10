تبيان توفيق: يتسائل البعض عن ماهي تُهمة السيد خالد يوسف “سلك”





#حملة_الصيد_الثمين

سابقاً كتبتُ مقال عن المبالغ الماليه التي كانت تُسلم لمكتب رئيس الوزراء لدعم برنامج الإعلام البديل بمبلغ (68)مليون شهرياً فهذا المبلغ متراكم على مدار فترة الحكم وكل هذه المبالغ تم التصرف فيها بطريقه غير قانونيه وغير صحيحه لأنها لم تدخل خزينة الماليه،، وكما ذكرت هي كانت توزع شكل ظروف للبارزين في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين وبالأخص(بعض إعلامي) قناة سودانيه 24 وفي إطار ذلك تم عمل عُدة جلسات لهذا المشروع (الإعلام البديل) للأسف أن الميزانيه التي وُضعت كتكلفه لهذا البرنامج وتم التصديق بها لاتساوي ربع المبلغ الحقيقي،، بالإضافه إلى أن من أكبر الصرف الإعلامي تم لمجوعه قناة سودان بكره واستكمال مبلغ أدوات الإستديو المستعمله التي تم توريدها للتلفزيون القومي!!

كل هذه التجاوزات تمت بأموال هي ليست من أموال الدوله المعروفه سواء كانت من الإنتاج أو الصادرات أو الجِبايات أو غيرها من المبالغ المرصوده بوزارة الماليه!! إنما هذه المبالغ تم صرفها والتصرُف فيها من أموال المواطنين أصحاب الشركات والأصول والمؤسسات المسترده وبعض الأموال التي وُجدت في خِزن المؤسسات أثناء عمليات وضع اليد وإستلام المؤسسات العامه والخاصه بإسم (الشرعيه الثوريه) فهذه الشرعيه قد اضاعت حقوق الكثيرين من الناس وأفقدتهم أموالاً ومستندات لم تدخل حزينه الدوله!!وتم تجنيبُها وتحريزُها وأصبحت تحت تصرف لجنة إزالة التمكين

يتسائل البعض عن ماهي تُهمة السيد /خالد يوسف

فخالد كان المشرف الأول على كل الأمور التسيريه التي تخص مكتب رئيس الوزراء فهو من كان يعتمد ويوقع ويأمر وينهي لذلك ويرتب مع البقيه لذلك هو مُسائل بحكم المسؤوليه التي كان يتحملها كوزير لمجلس شؤون الوزراء!!وليس خالدً وحده بل (هُم مجموعه وسيحضرون جميعآ للإدلاء بالحقائق)

أكرر بأن حمدوك تم إقحامه في برنامج أو مشروع الإعلام البديل من بعد أن صوروا له حوجة الحكومه المدنيه لطريقه اعلاميه موازيه لاعلام الدوله لأن إعلام الدوله ضعيف فوافق ثم أوكل المهمه لخالد يوسف وداليا الروبي وبعض الموظفين بمكتبه لمتابعة دعم المشروع من لجنة إزالة التمكين فكانت اللعبه والقصه بسرقه المال العام بطريقه يحتارُ لها الفُجار!!

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عزيزي الثائر

من حقك أن تتضامن ومن حقك أيضآ أن تجلس بعيدآ لتترك مساحة للحقائق أن تظهر،، أنت غير مُجبر لتتعاطف مع أي شخص والسلام اترك فرصه لنفسك لتُقيم الآخرين حتى وإن كانوا قدوتك يومآ

تبيان توفيق