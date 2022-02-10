تبيان توفيق: شاهد بالصورة.. مؤمن ود زينب.. من أبرز ملوك الإشتباك





مؤمن ود زينب!!! 1 السكن بحري

أحد أخطر الكوادر العنيفه،، ومن أبرز شخصيات ملوك الإشتباك كادر من الكوادر اليساريه الكارهه لمؤسسات الدوله من الرافعين لشعارات الراستفاريه له من الأسرار مايكفي لإدانة من شاركو في إحراق العديد من المركبات بمواكب السوق العربي،،



ايام الإعتصام كان من المسؤولين من غرفة الرصد التي كانت بدار الخريجين ومكاتب كلية الاشعه!! بكلية الاشعه توجد مظله في منتصف الحوش خلف تلك المظله يوجد(مبنى بوفيه) لإعداد الوجبات للعاملين بالكليه!! تم استخدام هذا البوفيه كغرفة للإستجواب لكل من كان يُستهدف داخل الإعتصام عدد الشباب الذين تم تعزيبهم على يد هذا الكادر ومن هُم معه من الكوادر وبداخل هذه الغرفه عدد ليس بالقليل هذه الغرفه كان مكتوب على بوابتها (لو ماعندك شي جوه ماتخش)

نلاحظ نشاط هدام لهذا الكادر في إقامة ورش ودورات كيفية صناعة الملتوف الحارق!! تم أقامه ورشه بجنوب الحزام وورشه بالصحافات وورشه ببحري لعدد مقدر من لجان المقاومه،،

كما أن لهذا الكادر إفادات غير صحيحه تم الإدلاء بها لبعض القنوات الفرنسيه والبريطانيه حول حديثه عن إمتلاك قوات الدعم السريع لأسلحه محرمه يتم استخدامها في ضرب المتظاهرين!!

كل مانحتاجة هو منع وقوع العنف ومنع تعميق ثقافه الكراهيه التي يبثها هذا الكادر بين الشباب المتظاهرين السلميين فهذه الثوره بدأت سلميه ويجب أن تستمر سلميه ولا مكان للكوادر اليساريه الدمويه بين المتظاهرين!! وإذا فتح تحقيق شفاف وحقيقي حول مقتل العديد من الثوار سيتضح الكثير للناس.

تبيان توفيق