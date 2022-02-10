البلاغات التي تم توجيهها لوجدي وإيهاب أغلبها مبنية على إعترافات المقدم عبدلله سليمان وخالد عجوبة





البلاغات التي تم توجيهها لوجدي وإيهاب أغلبها مبنيه على إعترافات المقدم عبدلله سليمان وخالد عجوبه،، لقد اعترف الشخصين بكل الإختلاسات الماليه والكومشنات التي كانت تُدفع من المتهمين قبل إكمال الإجراءات وبالأخص حملات تجار العمله التي طالت عمارة الذهب فترة تولى الفريق القحاطي المعروف

ماتسمعوا الكواريك البره دي،، عبدلله سليمان دا محبوس من خمسه وعشرين في نفس البلاغات دي والجماعه ديل كشحو الودع كلو

تبيان توفيق