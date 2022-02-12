جعفر عباس يكتب.. فاصل من البوبار وفك الزرار





مادة أخرى مسروقة

نحنا اول شعب قطع الرحط، وفتح الخشم وعمل الصبحية، واول من عمل الخمرة والدلكه واللخوخه بالعجين المر، نحنا اول من استعمل لستك العربيه ترتار وكرسي وقاعدة للطشت والزير، وصنعنا منو شبط ونبلة، نحنا اول من اكل ام فتفت والمرارة واستخدم الآتي، نحنا اول من عاس الكسره بالطايوق، واول من اخترع المفراكة والمعراكة والكرجاكة والمستراح ، نحنا اول من سمى ست الريد وست البنات وست ابوها وست النفر وست النسا وستنا وعاشميق وسميره دنيا، نحنا اول من شال الجنازة في عنقريب ونشف العدة في نفس العنقريب، وأول من استخدم راس البيت مخزن والحوش اوضة نوم، واول من عمل حظيرة اكبر من البيت (سنة يا الديامه)، نحنا اول من قال كلام ساكت، وقام قعد، وكر عليك وووب علي وسجم الرماد نحنا اول من ادخل السوط بيت العرس وبيت الطهور، وأول من اكل الرز بالعيش، واول من شرب البلح وإتمسح بالسمسم .. ولبخ القرض، نحنا اول من لعب البلي بغطاء البيبسي وكسر الفول بقزاز البيبسي، نحنا اول من لعب سكج بكج، وحرينا، وشليل وينو، والحجله والفات الفات، نحنا اول من لبس الجلابيه بالجنبتين، والسروال ابو تكه والمركوب الاحمر والطاقيه الخضراء

نحنا اول من استعمل علبة النيفيا للتمباك، والسفنجه للرصع وام دلدوم في القتال، نحنا اول من غلى الحلبة ، والمحريب والشمار وشرب القنقليز والقضيم والعرديب ، ووو الله والله الولية الخلطت البهارات وعملت منها الحلو مر دي مرأة مااااا ساهلة، ورحم الله قراصة البلح، نحنا اول من صنع البمبر واول من صنقر ودنقر وشوي القنقر، الله نحنا اول من صنع ملاح الروب والكول والكجيك والملوحه وام رقيقه والنعيميه

نحنا الكتلنا غردون وحرقنا الباشا وقلنا ياالباشا الغشيم قول لي جدادك كر

تقول لي شنو وتقولي منو… قلت ليكم تب ما هينيييييين نحن

تاني شنو؟ هات اضافتك للبوبار الوطني

جعفر عباس