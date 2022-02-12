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ساندرا كدودة: علي مهدي.. قال لي السجاير يا بنتي ضار بالصحة!!
مره لاقيت علي مهدي في واحد من برامج مركز راشد دياب.
ألمهم اثناء السلامات و كده، جاتني كحه و كحيتا و واصلت كلامي.
قال لي السجاير يا بنتي ضار بالصحة!!
عاينت ليو كدااااااااا و قبلت دايره أمشي،
مسكني قال انا شكلي لخبتك مع بنت صديقنا شيوعي..
قلت ليو ده مش صديقكم الشيوعي المره جا برنامج في الاحفاد و انت سلمت عليه و اصريت تبوظ ليو مزاجه و تقعده قدام و كمان تقعد جنبه مع انه قال ليك لا نحن عايزين نقعد ورا لأن ما عندي مشاركه في البرنامج و كده بنستمتع اكتر! وقعدت تتظارف مع البت المعاه يا أمورة يا أمورة؟
في اللحظة دي انا برضو رأيت نورًا يشع من وجه هو ذاتو
#عالم منافق و حِشري و بمليون وش
Sandra Faroug Kodouda