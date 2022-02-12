ساندرا كدودة: علي مهدي.. قال لي السجاير يا بنتي ضار بالصحة!!





مره لاقيت علي مهدي في واحد من برامج مركز راشد دياب.

ألمهم اثناء السلامات و كده، جاتني كحه و كحيتا و واصلت كلامي.

قال لي السجاير يا بنتي ضار بالصحة!!

عاينت ليو كدااااااااا و قبلت دايره أمشي،

مسكني قال انا شكلي لخبتك مع بنت صديقنا شيوعي..

قلت ليو ده مش صديقكم الشيوعي المره جا برنامج في الاحفاد و انت سلمت عليه و اصريت تبوظ ليو مزاجه و تقعده قدام و كمان تقعد جنبه مع انه قال ليك لا نحن عايزين نقعد ورا لأن ما عندي مشاركه في البرنامج و كده بنستمتع اكتر! وقعدت تتظارف مع البت المعاه يا أمورة يا أمورة؟

في اللحظة دي انا برضو رأيت نورًا يشع من وجه هو ذاتو

#عالم منافق و حِشري و بمليون وش

Sandra Faroug Kodouda