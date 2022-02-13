اسحق احمد فضل الله يكتب: خطابات…… مشفرة

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وبعض الخطابات الآن هو..

الخميس… خطاب يدخل السفارات وفيه

( السيد… سفير دولة….

نرجو إحاطة دولتكم علماً بأن السادة المعتقلين الآن (الأسماء مرفقة) هم مواطنون سودانيون وأنهم معتقلون بتهم جنائية وليست سياسية.

والتوقيع

وزارة الخارجية السودانية…

خطاب

والهدف منه ليس هو أن تحاط الدول تلك والسفراءعلماً بالتهمة ولا بالمادة كذا وكذا…. الهدف من الخطاب الناشف الآن هو أن ترفع السفارات تلك عيونها( الآن) وتنظر إلى من يقف خلف الخطاب لتجد عملاقاً زهجاناً أحمر العينين ينقر التربيزة

وخطابات مثلها تطلقها النيابة الآن

تطلقها إلى جهات الاختصاص ظاهرياً….

بينما عيونها ترسل الخطابات هذه للجمهور….

والجمهور في الساعات الأخيرة ذاتها يطلق/على المواقع/ تسجيلات لوجدي وسلك هي محاكمات يدين فيها المتهمون هؤلاء أنفسهم ويتحدثون قبل عام وعامين حديث من أيقن أنه خالد مخلد

والمواقع لا ترسل أحاديثها إلى المعتقلين

المواقع ترسل حديثها إلى النيابة حتى لا ترفض النيابة وتتهرب من المحاكمات

وتسريب يسربه الحزب العجوز..

فالحزب العجوز يأمر عضويته بإيقاف المظاهرات والاستعداد لمرحلة محمد نور

ومرحلة محمد نور معروفة

والحزب لا يوجه خطابه إلى العضوية…. الحزب/ بالتسريب هذا/ يخاطب الدولة ليقول أوقفوا العصر وإلا…

وبيان من الجهات والنيابة

والبيان/الذي هو تفسير شعبي لخطاب الدولة للسفارات/ يقول ما معناه أنه يعتقل المعتقلين لأنهم متهمون بتهم جنائية هي ذاتها التهم التي يواجهها من يثقب حائط دكان في السوق ويسرق ما فيه

البيان هو هذا لكن ما وراء البيان هو تجريد المعتقلين من ادعاء البطولة

والمرأة تلك في الثلاثينات التي تجلس وسط البوش تقول للنساء

:- نحمد الله… أبونا تاب… خلى السرقة…. وبقى يقلع..

والبيان يقول للناس إن سبب الاعتقال ليس هو القلع بل السرقة..

……..

وتسريب خلف التسريبات

فالتسريبات… تسريب خطاب الدولة للسفارات… وتسريب مواد محاكمات المتهمين و..و.. هي أشياء ما يقودها هو أن

الدولة تجد أن الناس تنظر إلى ( زئير) البرهان وتجيب الزئير بجواب من بطنها ينقض الوضوء

والناس تفعل ما تفعل لأنها تجد أن البرهان يقول ويزأر ويضرب المائدة…. ثم ؟

ثم لا شيء

والدولة التي تجد أن الناس تقول هذا تطلق التسريبات لتقول للناس إنها/ هذه المرة/ تعني ما تقول

والدولة/ حتى تقول إنها تعني ما تقول/ تعلن أمس أن المحاكمات سوف تكون…. عاجلة..

قالت هذا… نعم…

ولم تقل إنها سوف تكون معلنة..

……

ونوشك أن نمتد بالحديث وأن نسوق الأسماء

لكنا نؤجل كل شيء حتى نرى معنى كلمة ( عاجلة) في قاموس دولة البرهان

صحيفة الانتباهة