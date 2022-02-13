لأقدار الله عجائب.. يدخل خالد عجوبه السجن فلا يجد من يتضامن معه سوى الكيزان!!





أُعجوبة تضامن الخُصوم تحت نداءات الحريه والعداله

حول واقعة إعتقال “عجوبه”

ـــــــٓــــ ـــــــٓــــ ـــــــٓــــ ـــــــٓــــ 🌹

✍️

كان للرسول صلى الله عليه وسلم (جار) يهودي وكان هذا الجار يُلقي بقايا الأوساخ ببيت الرسول( صلى) مرا يوم دون أن يقوم اليهودي بإلقاء الأوساخ كعادته فما كان من الرسول (ص) إلا أن ذهب لبيت اليهودي فسأله قائلاً جئت اتفقدُك لأنني لاحظتُ أنك لم (تُلقي بالأوساخ) على بيتي اليوم عسى أن يكون المانع خًيراً،، كان اليهودي مريضً في ذلك اليوم!! فهذه المعامله وهذا السلوك من خير البًريه!! جعل اليهودي يُشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله!!

بدأت كتابي بهذه الكلمات لأنها تحمِل إيحاءً لمعنى التعامُل الذي يعطيك عنواناً للشخص!!

خالد عجوبه من أبرز خصوم( الكيزان) فهو من كان حاضِرا في منصات التواصل الاجتماعي كل يومَ ليتوعدهم بحياة البرزخ وعزاب الدنيا قبل الآخره فكال ماكال من الشتائم والوعيد بالإعتقال والقتل والتصفيه ودًك الحصون فمارس تحت هذه الدعاوى وبتفويض مُطلق من لجنة إزالة التمكين كل مابوسعِه من عمل فإقتلع مالهم وسجن أبناءهم وازلهم في المعتقلات وضرب شبابهم وشيوخهم!! وكُلها كانت مبثوثه ومُشاًهده حتى قُلنا بأن نهاية الكيزان ستكون ع يد خالد عجوبه!!

ولكن لأقدار الله عجائب بأن يدخل خالد عجوبه السجن فلايجد شخصآ يتضامن معه سوى الكيزان!! ليُطالبوا بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمات!!

سبحان الله

عجائب عجوبه

تبيان توفيق ❤️