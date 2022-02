هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك في تطبيق بنكك؟ إليك الحل

عملائنا مستخدمي تطبيق بنكك ,

في حالة فقدان \ نسيان كلمة المرور الخاصة بك, يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور بكل سهولة دون الحوجة للإتصال بالمباشر أو التواصل مع صفحة بنكك على الفيس بوك عن طريق أسئلة الأمان التي قمت بتحديثها من قبل بإتباع الخطوات التالية :

• قم بإختيار لا أستطيع تسجيل الدخول سيوضح لك خيارين لإعادة تعيين كلمة المرور قم بإختيار خيار الإجابة على أسئلة الأمان .

• أدخل رقم الحساب .

• قم بالإجابة على أسئلة الأمان التي أنشاءتها من قبل .

• سيتم إرسال الرقم السري الجديد المكون من أربعة أرقام في رسالة نصية في رقم الهاتف المسجل و البريد الإلكتروني صالحة لفترة ساعة بالإضافة الى رمز تحقق يتم إرساله في بريدك الإلكتروني المُسجل قم بإدخالها قبل إنتهاء الفترة الزمنية المحددة .

• ستوضح لك شاشة بحقلين أدخل كلمة المرور الجديدة في الحقل الأول و قم بتأكيدها في الحقل الثاني

• أضغط على خيار تغيير وبعد ذلك يمكنك إستخدام كلمة المرور الجديدة.

Dear Bankak Users,

With your security questions that you created before, you can reset password easily without contacting Mubasher or contacting us on Bankak Facebook page just follow below steps:

Choose I can’t login , from the shown screen select answer security questions .

• Enter CIF.

• Answer the security questions that you created before .

• you will receive new PIN valid for an hour on your registered mobile number and email, in addition to verification code on your registered email address use them before specified timeout .

• IN two fields. Enter the new password and confirm it in the second field .

• Click Change, and then you can use the new password .

بنكك