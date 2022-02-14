منصور الهادي: شخصيا أرى البرهان هو الأنسب والأفضل للترشح لرئاسة السودان





برهان:

خليناكم من الانتخابات لكن اتفقوا وتوافقوا حتى نقوم بتسليمكم السلطة…

برهان

أتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وما يستحق الاهتمام نقوم بالتقصي عن حقيقته..

برهان..

بعض المتهميين بالقتل في المواكب هم الآن رهن الاعتقال والتحري خصوصا القتل الذي تم في شروني.. ومدني.. وبري… وأمدرمان…

برهان…

ليس من حق فولكر أن يقدم مبادرات ولكن عليه أن يقوم بدور المسهل في الحل وليس جهة تضع الحلول….

كتبه / منصور الهادي…

في لقاء…

له على تلفزيون السودان أستضافه فيه المتميز لقمان أحمد..

ذكر القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الجيش السوداني منطقة عسكرية شعبية ممنوع فيها الاقتراب والتصوير ولم ولن تقوم جهة بالتدخل في شأنها الداخلي وترتيبه إدارياََ وفنياََ ألأ إذا كانت هذه الجهة منتخبة من الشعب..

يعني..

لا قحاطي سجمان ولا الضب المستعمر فولكر لهم حرية التدخل في الجيش السوداني…

فقط..

الشعب هو من له حق وحرية التدخل في قواته المسلحة السودانية عبر من يمثلونه بصندوق الانتخابات…

تاني حاجة…

ذكر القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن الضب فولكر ليس له حق تقديم مبادرات في الشأن السوداني فقط تحق له الوساطه بين المتخاصمين في إشارة من قائد الجيش لرفض مبادرة فولكر وقبول وساطته دون وضع شروط أو حلول فالأولية عند قائد الجيش في الحل للمبادرات الوطنية …

المحيرني..

الراجل الاسمو الحاج وراق قال فيما قال من وحي بني اليسار أن التدافع الذي يحدث بين السودانيين وبعثة الأمم المتحدة سيفضي إلى تفعيل البند السابع..!!

فهل..

ماذكره عراب بني قحطوط الحاج وراق بتفعيل البند السابع تهديد من قحط لشعب السوداني بقبول الاستعمار أو إنزال قوات أممية لقمع السودانيين؟!

جيبو..

يا قحاطة البند السابع لتشاهدوا بأم أعينكم بأس الشعب السوداني كيف يخرج من كتب التاريخ ويكتب واقع مؤلم وقاسي لكم ولسيدكم الأوربي…

انتو يا قحاطة بتعملوها فقد شاهدنا وساختكم وعمالتكم في حصار استمر ٢٥ سنة..

تبا لكم عشرة مرااااات…

تالته حاجه…

برهان..

ذكر أنه والجيش السوداني من خلفه زاهدين عن حكم السودان وأن وجودهم في السلطة الان فرضه حضور الثورة لهم أمام ابواب القيادة العامة وطلبها عزل البشير الأمر الذي انتهى بإسقاط حكم الإنقاذ وتوقيع وثيقة دستورية بين الجيش وأحزاب قحط الفاشلة..

وثيقة تم التعدي عليها مرات ومرات وأكلتها دابة الأرض ولم يبقى منها الأ بسمك اللهم الأمر الذي استدعى الجيش لاتخاذ قرارات ٢٥ أكتوبر لإنقاذ البلاد من الانزلاق في الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية التي أدخلت أحزاب قحط الفاشلة بسببها الشعب السوداني في أيام مظلمة مازلت مستمرة حتى الآن …

برهان كلامو واضح

سيتم تسليم السلطة للمدنيين ليس عبر المواكب ولكن بالعرف الديمقراطي والقانوني الذي ينقسم إلى شقين

١/ انتخابات شعبية تختار من يحكم السودان ويتخذ قراره الشعبي…

٢/ توافق بين الأحزاب والقوى المدنية والشعبية والأهلية والدينية يتم على أساسه تسليمهم السلطة..

أما..

حكاية الحزب الشيوعي يعمل مظاهرات عبر لافتات تجمع المهنيين ولجان المقاومة والمنظمات النسوية والرياضية والثقافية ويقول سلموني السلطة انا الشعب وبكرة يطلع حزب الأمة عليه بمواكب ويقول هو الشعب ويستلم الأمة يطلع ضدو الكيزان ويقولوا هم الشعب

وهكذا…

دا كلام فاااارغ…

والحل في الانتخابات أو التوافق…

رابع حاجه…

برهان اكد انه من موقعه كرئيس لمجلس السيادة وقائد عام للقوات المسلحة السودانية لم يعطي اي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو حتى مطاردتهم بل التعليمات كانت بعدم تسليح القوات التي تتصدى لتظاهرات بالرصاص الحي

وذكر برهان أن من يملك أي دليل عليه أو على الجيش وبقية القوات النظامية دون ماذكره أعلاه فهو جاهز للمحاكمة مشيرا إلى أن هناك أشخاص مدنيين وعسكريين الان هم رهن الاعتقال بعد اتهام بما تم من قتل في أمدرمان وبري ومدني ومحطة شروني …

كلام واااااااااضح… وحكاية انك يا قحاطي ويا قناة الجزيرة تونسواا السودانيين في الميديا أن قواتهم النظامية قتلة دا كلام لايسمن ولا يغني من جوع والصحيح أن تتقدموا بما عندكم من أدلة للقانون..

كل من يتهم القوات النظامية بالقتل اتمنى ان يتم القبض عليه ليس لايداعه السجن ولكن لارغامه علي تقديم شهادته وما عنده من أدلة اتهام ضد القوات النظامية أمام النيابة ولو طلع ما عندو دليل وان ماينشره من اتهام جاء فقط بغرض الحشد السياسي إذن في هذه الحالة يقدم للمحاكمة الجنائية بمواد من ضمنها تهديد الأمن والسلم الداخلي …

انتهى الكلام..

برهان…

قال إنهم متواصلين مع إسرائيل تواصل استخباراتي أمني وليس سياسي مشيرا إلى أن مثل هذه التواصل تفرضه المنظومة الدولية وليس هو فعل شاذ بل كل دول العالم يفرض عليها مثل هذا التواصل مع إسرائيل وأنه تواصل لايحدث في السر ولكن تسليط الضوء عليه الآن تم بغرض ..

طبعا حتى قطر يا احمد طه تتلزم بهذا التواصل الأمني الاستخباري مع إسرائيل وبقية دول العالم ..

وقطر يا احمد طه بتاع قناة الجزيرة مباشر لها تواصل مع إسرائيل عبر مكتب متخصص في الدوحة…

بلاشك..

نرفض التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني ونقف ضده التطبيع اما أكل لحم الميته عند الضرورة يصبح حلالاََ

واجبارنا على التواصل الأمني مع العدو ربما يدخل في باب الضرورات التي تبيح المحظورات لتبقى دائما البراءة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرءٍ ما نوي…

الانتخابات..

القادمة ستكون رئاسية وليس برلمانيه فاختيار رئيس للبلاد أسهل واقرب لتنفيذ في ظروف السودان الحالية …

انا..

شخصيا أرى برهان هو الأنسب والأفضل لترشح لرئاسة السودان…

والحكم لشعب وليس أهواء بني قحطوط وكل يختار دنيتو وهو المخير في اختيارو…

إذا ترشح برهان لانتخابات الرئاسة السودانية فسيكون فوزه كاااااسحاََ ماحقاََ ساحقاََ ولو اختارت قحط لحراسة صندوق انتخاباتها شيطان دار الندوة والضب فولكر وعاهرات دبي ولاس فيغاس…

ذكر..

برهان انه يتابع السوشال ميديا لذا نشكره علي الاهتمام وسعة الصدر في البل مرات والشكر مرات…

يجب فتح قضية مقتل ودعكر باستدعاء السنبلة حنين لشهادة..

كما يجب فتح قضية عبدالله الروسي بالوقوف علي ملابسات إصابته وخروجه من المستشفى ثم العودة إليه بعد تدهور حالته الصحية ووفاته…

رحمهم الله..

كما نرجو شاكرين

أن يلقي المتهم خالد عجوبة كامل الرعاية الصحية في أفضل المستشفيات وبحضور أسرته…

خالد عجوبة صحته مسؤلية الحكومة القائمة الان لذا نتمنى أن نشاهده في أفضل المستشفيات ولو استدعي الأمر تسفيره إلى الخارج فالله تعالى يقول

ومن أحياها كمن احي الناس جميعاً

( منصور الهادي)