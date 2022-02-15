تحالف البرهان وفولكر: (بإستثناء المؤتمر الوطني)





قال البرهان في لقاءه مع الوفد الأفريقي يوم الأحد، إنه مع حوار شامل لكل السودانيين بإستثناء المؤتمر الوطني!

ذات نغمة رئيس البعثة الدولية فولكر بيرتس..

مع علمنا ان عضوية المؤتمر الوطني لن تطلب من البرهان إذناً لممارسة حقها السياسي، فإن على البرهان إقناعنا بأنهم (غير سودانيين)، أو التحدث بإسم قوي الحرية والتغيير..

الشعب السوداني أكبر من التصنيفات الفطيرة والأقوال الزيف.. والسلام

د. ابراهيم الصديق