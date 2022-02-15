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تحالف البرهان وفولكر: (بإستثناء المؤتمر الوطني)
قال البرهان في لقاءه مع الوفد الأفريقي يوم الأحد، إنه مع حوار شامل لكل السودانيين بإستثناء المؤتمر الوطني!
ذات نغمة رئيس البعثة الدولية فولكر بيرتس..
مع علمنا ان عضوية المؤتمر الوطني لن تطلب من البرهان إذناً لممارسة حقها السياسي، فإن على البرهان إقناعنا بأنهم (غير سودانيين)، أو التحدث بإسم قوي الحرية والتغيير..
الشعب السوداني أكبر من التصنيفات الفطيرة والأقوال الزيف.. والسلام
د. ابراهيم الصديق
تعليق واحد
لماذا رضي المؤتمر الوطني من البداية بي العزل السياسي ودي معناها نهاية المؤتمر الوطني وكان مفروض يحاربو ويدافعوا وخاصة الذين في الحزب الان الابرياء والذين ليس عليهم تهم بي الفساد والاعضاء الجدد وكان مفروض ناس المؤتمر الوطني يشيلوا الاعضاء الفاسدين والمتهمين خارج الحزب ويدافعوا ويحاربوا من اجل المشاركة في الحكم والانتخابات ارفعوا دعوة ضد الحكومة اذا منعتوا من المشاركة لانو من هو ليه الحق يمنعكم القحاتة مثلا وماهم فاسدين برضوا ومفروض يمنعوا برضو اذا كان الفساد هو السبب واذا السبب هو التدين والاسلام يبقي هذا لايجوز وكيف يسمح فقط للقحاتة عديم الدين للترشيح واكيد هم الفازين لانو مافي خيار اخر وعشان كدا ناس المؤتمر الوطني مفروض يدافعوا عن حزبهم الان ويرفعوا قضية للمحاكم لكي يشاركوا في الحكم او يرموا حزبهم في سلة الزبالة ويمشوا يعملوا حزب جديد واسم جديد ويمكن تغيروا شوية في الاسم اذا عاجابكم وسموا المؤتمر الاسلامي الوطني او المؤتمر الديني الوطني او مايشابه ووو