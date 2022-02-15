كيزان في سجن الهدى يكرمون وجدي صالح بوجبات منزلية ويخففون عنه بالونسة والضحك





صلاح التوم من الله يكتب عن شلة وجدي

* تحدثت أنباء عن توقعات بترحيل السلطات المصرية لصلاح مناع الي السودان ..

مناع لما يجي سجن الهدى حيجيب معاهو من مصر عنب وبرتكان ابو صرة لزملاء أربعة طويلة وجدي صالح والشلة المحبوسة .

* لكن سمعنا أنه مساجين قحط اضربوا عن الطعام .. يكون يا ربي إذا تفاءلنا تمارين لي رمضان ؟ شفنا العجب والصيام في رجب .. صيام شهر رجب مكروه لانه سنة من الجاهلية .. وما هو العجب ؟ هل يوجد أجهل من جاهلية القحاطة ؟

* وجدي صالح صدع رؤوسنا بأنه جماهير الشعب السوداني معهم .. زول من الشعب السوداني اشتغل بيهم مافي .. المظاهرات مشت مبنى المجلس الوطني ومبنى القصر الجمهوري مافي نفر نفرين قالوا يمشوا يهتفوا ( عائد عائد يا وجدي ) أمام السجن أو وزارة العدل .

* الكيزان في سجن الهدى طلعوا هم الاصلاء واولاد بلد شالوا وجبات الاكل من أسرهم وذهبوا بها إلى عنبر وجدي صالح أكلوا وشربوا وضحكوا كما يقال ولم يسألوا وجدي الجابك السجن منو وجابوك ليه ؟

* شعار الكيزان ( الفينا مشهودة ) ودي المحرية فيهم .. بادرة إيجابية أخرى شباب الحركة الإسلامية أعلن تكفله بعلاج خالد عجوبة القحطاوي المسجون في السجن بعد انتشار صور فوتوغرافيه له يفهم منها كان سمين وأصبح في السجن ضعيفوني .. مافي زول غير شباب الحركة الإسلامية دق صدروا وتكفل بعلاج عجوبة إذا كان بالفعل مريض ويحتاج إلى رعاية طبية

* اضراب عن الطعام قال !! ضوقوا الجوع الجوعتوا للشعب السوداني تلاتة أعوام .. ومين عارف يمكن ناس وجدي بقرضوا تحت تحت مأكولات لا من شاف لا من دري اصلهم سياسيين مستهبلين كل شئ عندهم بالغش ..

انتو كتلتوا ناس داخل السجن بالاهمال وعدم العلاج تقول لي اضراب عن الطعام .. عام العيشة دي !!

صلاح التوم من الله