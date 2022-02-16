صدق القائل المتغطي بأمريكا عريان.. وأسألوا أصحابهم في كابول وكييف





#عجائب_الزمن_القحتي

المساعدات الامريكية… إستئناف الدعم

لم اسمع ببلد ما نهض لأن أمريكا ساعدته أو أعانته أمريكا جودها من اللسان كما قال المتنبي:

جود الرجال من الأيدي وجودهم

من اللسان فلا كانوا ولا الجود

أمريكا لا تدفع إلا لتأخذ… وقد قبضت مقدما ما يربو على الثلاثمأئة مليون دولار ولم تدفع حتى الآن ثلاث مليون… وهي تريد رفع تجميد المساعدات للصرف على الأزلام… فما ينبغي أن يسمح بتدفق أية أموال خارج رقابة البنك المركزي و الجهات المختصة…وصدق القائل المتغطي بأمريكا عريان… وأسألوا أصحابهم في كابول وكييف.

المساعدات الأمريكية للسودان …ما وراء استئناف الدعم

أمين حسن عمر