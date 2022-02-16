



#عجائب_الزمن_القحتي

المخروش

سألني فقال :

ماهي الخرشة التي إشتهرت في الأعوام الثلاثة الماضية

قلت له:

الخرشة لغة هي

“الخَرْشُ: الخَدْشُ في الجسد كلِّه، وقال الليث: الخَرْشُ بالأَظفار في الجسد كلِّه، والخرش هو الخدش للجسد لكن الخرشة في زمان قحت تخدش الروح لا الجسد

قال:

ما الخرشة في زمان قحت؟

قلت:

هي مخدر في شكل حبوب وليس مثل الآيس الذي هو الكريستال ولا الهيروين ولا الكوكايين التي هي بدرة أو حقنة ولا هي الدخان مثل الماريجوانا و البنقو

قال

وما أثرها على المخروش

قلت

تنتشر منذ الأمس فيديوهات لمشروخ( يسكل من السكلي ويووب من ووب… وأسأل النساء عن معاني ذلك) إن شئت فأعثر عليها فلا يسعني خلقا ولا قانونا أن أعيد نشرها على العامة… هل عرفت ما هي الخرشة و ومن هو المخروش مشروخ الروح ؟؟

قال:

نعم

قلت:

فتجنب ولا تقترب

أمين حسن عمر