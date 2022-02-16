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قدر ما تتخيل برضوا ماحتقدر تصل لِحًد الخراب السوهو القحاطة في البلد دي!!
أفتح دُماغك وقِيس على قدر ماتتخيل برضوا ماحتقدر تصل لِحًد الخراب السوهو القحاطه في البلد دي!! الناس ديل نهبوا البلد دي وماخلوا الشي البسيط الكان موجود!! وأفسدوا فساد قوم يأجوج ومأجوج!!
والله الناس ديل غًشُونه غًشًه وإستفردوا بي بلدنا دي إستفراد ما حتقدر تتخيل نهايتوا!!
تبيان توفيق ❤️
2 تعليقات
من انت حتى تحكمي لماذا كنت صامتة ايام خراب الكيزان قحت اخرجتكم من الدوا الراعية للارهاب وفتحت لكم باب المؤسسات المالية على مصراعيه وتم تخفيض ديون السودان باكثر من ٢٠ مليار دولار واعادتكم للمجتمع الدولي …الان كل هذا الجهد ذهب ادراج الرياح بسبب الانقلاب المشؤم ..الان بدا الخراب الحقيقي من قبل (قمل) قوى المرتزقة واللصوص
ههههههههه ظهر قحاطي بعد ما شالونا من الدول الراعية للإرهاب وفتحت لنا الموسسات المالية وتم تخفيض الديون وعدنا للمجتمع الدولي تم رفع الدعم عن كل المحروقات وتحول حال الناس للجحيم لايطاق