قدر ما تتخيل برضوا ماحتقدر تصل لِحًد الخراب السوهو القحاطة في البلد دي!!





أفتح دُماغك وقِيس على قدر ماتتخيل برضوا ماحتقدر تصل لِحًد الخراب السوهو القحاطه في البلد دي!! الناس ديل نهبوا البلد دي وماخلوا الشي البسيط الكان موجود!! وأفسدوا فساد قوم يأجوج ومأجوج!!

والله الناس ديل غًشُونه غًشًه وإستفردوا بي بلدنا دي إستفراد ما حتقدر تتخيل نهايتوا!!

تبيان توفيق ❤️