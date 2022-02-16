عندما انتهت المهمة زج بهم البرهان في سجن سوبا حزانى و(مكسورين) !





سيكتشف الناس ان أهون ما فعلته لجنة التفكيك هو تعديها على المال العام والخاص! . أخطر ما فعلته اللجنة هو بثها لسموم الكراهية والحقد والغل في المجتمع ، والتعدي الخطير على قيم العدالة والحرية .

استثمر البرهان في حقدهم وغلهم والسلطة المطلقة التي منحها لهم ؛ وعندما انتهت المهمة زج بهم في سجن سوبا حزانى و(مكسورين) ! ..وقريبا يلحقهم بمساجين كوبر من مظلومي عهده وعهدهم عساهم يكونوا عبرة لبقية” قحط” الذين يركبون الأن في مركب السلطة ! …وهكذا تدور لعبة السلطة البائسة !.

الطاهر حسن التوم