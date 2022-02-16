نزار العقيلي: (البرهان بيلعب ويست)





الطرفة بتقول انو في واحد مجنون جدا بلعبة الويست و لعاب شديد و اصحابو قرروا انو يجيبو ليهو زول لعاب اكتر منو عشان يغلبو .. المهم جابو ليهو الضيف و الراجل بداء يوزع في الورق و قال للضيف ( ما اتعرفنا على اسمك ) الضيف قال ليهو اسمي ( ضحية ) .. صاحب البيت قال ليهو هسه ابوك ده لو كان سمى ( باص ) ما كان احسن ليك.

الطرفة لعشاق لعبة الويست و انا دايما بحب اطرح رؤيتي من خلال العاب الكوتشينة المختلفة او الشطرنج و خلافه و تحديدا لعبة ( الويست ) او ( whist ) لانها اللعبة المحببة لقلبي و الممكن تسرق مني زمني كلووو .. و لعبة الويست لمن لا يعرفها هي لعبة ( صامتة ) و كلمة ويست بالانجليزية معناها الصمت او السكون و الهدوء .. و الويست هي اللعبة الوحيدة في العاب الورق البتتطلب الصمت الشديد بمجرد توزيع الورق البيتم توزيعه على اتجاه عقارب الساعة .. هي لعبة تكتيك و استراتيجيات و ذات طابع عسكري لانها بتتطلب انضباطية صارمة و تركيز عالي و قوانينها صارمة جدا” و هي لعبة انجليزية في الأصل و قديمة جدا و تاريخها بيعود للقرن السادس او السابع عشر و دخلت عندنا في السودان مع دخول المستعمر الانجليزي و خرج الانجليز و بقيت الويست و كتير من الناس ما بتعرف انو اللعبة دي لعبة عسكرية في فكرتها و انو التسلسل الرقمي من ( الآس ) لل( دو ) هو نفس التسلسل العسكري من رتبة العريف لرتبة الفريق و ده موضوع ممكن يقودنا لمغالطات مع عمالقة اللعبة الشهيرة .

و يبدو انو لعبة الويست مؤثرة تأثير كبير على السيد البرهان رئيس مجلس السيادة لانو الراجل قاعد يتعامل مع السياسيين بذات اسلوب و تكتيك و استراتيجية لعبة الويست .. كل حديث البرهان امبارح مع لقمان و كل حلوله كانت مرتبطة بكلمة ( الوفاق ) .. الاقتصاد متدهور .. محتاجين وفاق .. رئيس وزراء مافي .. محتاجين وفاق .. الشعب بيهرب من جحيم البلد .. محتاجين وفاق .. الانتخابات .. عايزين وفاق .. تسليم الحكم للمدنيين .. عايزين وفاق .. و البرهان يعلم تماما” انو القوى السياسية السودانية دي عمرها ما ح تتوافق .. اها الشعب ده ينتظر لمتين يعني ؟؟ الوفاق السياسي السوداني ده ذي الغول و العنقاء و الخل الوفي .. البرهان يعلم تماما انو اذا حدث وفاق فحيكون وفاق ( كضاب ) ذي تسمية ( المربوطة ) الكضابة .. التوافق الحصل قبل توقيع الوثيقة الدستورية كان توافق ( كضاب ) او مربوطة ( حسكنة )المشهورة و بمجرد ما تم توزيع الورق اخدت القوى السياسية ( سيك ) تاريخي من العسكر .

ح يظل البرهان يلعب بنفس التكتيك .. القوى السياسية تتوافق بالكضب يقوم يسيكهم .. يرفضوا الانتخابات و يقولوا ( باص ) يقوم البرهان يدكها ليهم و هكذا تنطبق على السياسيين المقولة الشهيرة ( سيك سيك معلق فيك ) و ح تظل القوى السياسية تقول ( باص باص باص ) اللاءات الثلاثة لانو شايفة الباص احسن ليها من انو تسمي ( ضحية ) و الخاسر الاكبر في اللعبة دي هو الشعب السوداني المكوي تماما” بي نار السيولة الامنية و السياسية و ده كلوووو بسبب انو القوى السياسية بتلعب بنفس عقلية لعبة ( الهارت ) و اسلوب لعبة ( الحريق ) و لعبة الهارت دي لعبة الناس الحقودة الما بتقبل انو زول يتفوق على الباقين فبيتفقوا باقي اللعيبة على اللاعب المتقدم دائما” و الاحزاب السياسية يستحيل تقبل بتقدم لاعب منهم و ح تمارس الحريق و الإقصاء لبعضها البعض و تفتح الباب لتدخل العسكر .. ح نظل في الدوامة دي لحدي ما يطلع عسكري راضع لبن امو يحل كل الاحزاب السياسية و يسيطر على البلد ٣٠ سنة تاااني

نزار العقيلي