



هل بدأ الفساد يدب في ترس الشمال ؟؟؟

حكي احد التجار في قروب مجاور التالي :

حكى لي اخ قبل قليل معاناته في وصول بضائعه المشحونة من جمهورية مصر والمعاناة مع عملية التروس مما دفعه لقيادة سيارته الخاصة لتتبع الامر بنفسه..

اقسم الرجل بالواحد الاحد ان عملية التتريس اصبحت تجارة رابحة لشباب التروس يجنون منها مئات الملايين يوميا اذ بدأوا يقاولون على فتح الترس بعد دفع قيمة كبيرة لكل شاحنة على حده. واقسم لي بانه دفع مئات الملايين مقابل السماح للشاحنات التي تنقل بضائعه بالمرور وهو مضطر لفعل ذلك لان نوع بضائعه لا تحتمل التأخير وحرارة الشمس….

** يا خسارة !!!

الخرطوم : بانا نيوز