سيأكل “البرهان” حاشيته ما بعد الـ25 من إكتوبر كما أكل حاشيته ما قبل ذلك!!





لكل الفًرحيين

سيأتي يوماً وسيأكل “البرهان” حاشيته ما بعد الـ25 من إكتوبر!!! كما أكل حاشيته ما قبل ذلك!!

فلحوم السياسين طازجة لأنها تًتًربى ع (علفِ)(نادر) تكوينته (عرق الشعب ودماءه) وهي أرخصها ببلادي!! كما أن أسعارًهُم رخيصه جدآ وفي متناول اليًد!! كما أنه يمكن ذبح السياسين بأقرب مكان دون أن تحتاج لفحص ومواصفات ومسلخ لأنها مريضه من أصل النشأة والتكوين بأمراض عِده!! أبرزُها سرطان المال والسُلطه!!

لاتفرحوا كثيراً!!

أخوك لو حلقو ليهو بِل راسك

تبيان توفيق ❤️