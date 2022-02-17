تبيان توفيق: تهيئوا لقرار عودة البُعُبع!!





حُجة الكيزان!!

إذا أعاد “البرهان” النظر فيمن أعادهُم القضاء السوداني لأماكن عملهم!!

فسيكون كمن أخذ سكيناً وغرزها في صدر العداله السودانيه!! مهمآ كان الخطأ فقد أصابه شيء من الحِنكة لإختلاف قراري الفصل والإرجاع!! فالأول كان فصلاً عبر لجنه سياسيه لاتستند على بينات وحُجج قانونيه ولاتستند ع حُكم قضائي ومُعظمها بُني على المكيده وتصفية الحسابات والثاني كان إرجاعاً عبر إستئناف وقضاء ومحكمة مُجبره لعدم كفاية الدعاوى وتبريرات القرارات المُتخذه!!

إذا كان لحزب المؤتمر الوطني خِتمُ بارز على جِباه كل المفصولين فهُنا يمكن تمرير الحُجه أما خلافُ ذلك فيُعتبر سخف من سخافات الزمان الماضي!!

ولكل قضيه تبايُنات أثمانُها مختلفه!!

سيظل قرار إرجاع المفصولين لمواقعهم عنوان جانبي لقضيه عُنوانِها الرئيسي يقول بأن تهيئو لقرار عودة البُعُبع!!

فطريق القضاء الذي يًسلكة الآن بإبطال ماسبق من قرارات لجنة إزالة التمكين بحق المفصولين لايختلف عن الطريق المُلزم سًلكة في قضية عودة المؤتمر الوطني!!

تبيان توفيق ❤️