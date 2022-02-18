



على قيادات لجنة إزالة التمكين المعتقلين “المضربين” عن الطعام أن يقتدوا بقيادات الإنقاذ!! كنافع والفاتح عزالدين وعلي عثمان وغيرهم!! فهؤلاء معتقلون منذ ثلاثه أعوام ولكننا لم نسمع عنهم بأنهم قد أضربوا عن طعامِ أو شراب بالعنها ودافنين ع كده وساكتين سُكات جاب أبو أهلنا كلهم ماعرفناهم جن ولا بشر لاشكوا ولابكوا!!

ماممكن تفشلوا في عهدين متتاليين عهد الحريه وعهد السجوب!! إسترجلوا شويه ماتشرطو عينا وعين القًمر وعين الشمس وعين أبو ظلوط!! ماتجيبوا لينا العار ياخ ماممكن صُراخ بره السجن وصُراخ داخل السجن!! معقوله تشمتوا فينا شمسون الجبار للدرجة دي!!

تباااً لكم بصوت أبو” تفة ”

تبيان توفيق ❤️