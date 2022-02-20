شاهد بالصورة..بعد أن احتضنته بقوة ونامت عليه.. المودل آية أفرو تثير جدلاً اسفيرياً غير مسبوق بعد ظهورها وهي في أحضان رمز الحب





احتفلت نجمة السوشيال ميديا والمودل السودانية المشهورة آية أفرو بعيد الحب (الفلنتاين) الأسبوع الماضي على طريقتها الخاصة.

ويبدو أن طريقة احتفال الفتاة المثيرة للجدل لم تعجب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر صور احتفالها التي أغضبت الكثيرين من مرتادي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر الصور.

وظهرت أفرو في إحدى الصور التي آثارت جدلاً كبيراً وهي تحتضن رمز الحب (الدبدوب) بقوة وهي الصورة التي وصفها المتابعين بالمثيرة للجدل.

كما ظهرت في صورة أخرى وهي تضع (الدبدوب) خلفها وهي جالسة أمامه وتضع جسدها عليه الآمر الذي أغضب بعض المتابعين لها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين