إذا حدثك شيوعي ماركسي أنه مؤمن فهو أحد أثنين أما هو كاذب منافق أو غافل جاهل





الشيوعيون.. ملة واحدة

الشيوعيون الماركسيون ملة واحدة تكفر بالله وتؤمن بالمادة. فالمادة هي ما يصنع التحول ويصنع التاريخ و التحولات و التغيرات المادية هي ما يحدد مصير الإنسان والانسان يصنع دينه من الاساطير كما يصنع فنه من التخيلات ويصنع غناءه ومويسقاه من أصوات الطبيعة المادية… فهم ماديون كفرة بالأديان وإذا حدثك شيوعي ماركسي أنه مؤمن فهو أحد أثنين أما هو كاذب منافق أو غافل جاهل لا يعرف ماهي الشيوعية ولا الماركسية…. وتصنيفه لدى الشيوعيين أنه (م_ ن) ليس إلا

أمين حسن عمر