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إذا حدثك شيوعي ماركسي أنه مؤمن فهو أحد أثنين أما هو كاذب منافق أو غافل جاهل
الشيوعيون.. ملة واحدة
الشيوعيون الماركسيون ملة واحدة تكفر بالله وتؤمن بالمادة. فالمادة هي ما يصنع التحول ويصنع التاريخ و التحولات و التغيرات المادية هي ما يحدد مصير الإنسان والانسان يصنع دينه من الاساطير كما يصنع فنه من التخيلات ويصنع غناءه ومويسقاه من أصوات الطبيعة المادية… فهم ماديون كفرة بالأديان وإذا حدثك شيوعي ماركسي أنه مؤمن فهو أحد أثنين أما هو كاذب منافق أو غافل جاهل لا يعرف ماهي الشيوعية ولا الماركسية…. وتصنيفه لدى الشيوعيين أنه (م_ ن) ليس إلا
أمين حسن عمر
2 تعليقات
ودي دايره ليها شرح . فماركس ملحد لا يؤمن لا بالله ولا اليوم الآخر.
أمين حسن عمر
تحول من النقيض الى النقيض .
من أقصى اليمين الى أقصى اليسار .
وتطرف وغلو في الحالتين .
فهو لا يعرف التوسط والاعتدال .
ومثل هذه الشخصية العصبية الإنفعالية المتقلبة لا يمكن أبدا أن يصدر منها قول او فعل عقلاني صائب .
ويظل طوال حياته مفتقرا الى الاتزان والرشد ونضج العقل مهما تقدم به العمر .
والترهات التي يكتبها الآن دليل على ذلك .