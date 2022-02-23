انا حزين على رشدي الجلابي وزعلان من السيرك المنصوب حوله





تابعت من امس اكتر من بوست ل(شخصيات هُلامية) بتعلن عن تبرعها للود الاسمو رشدي بقروش عشان يشتري ليهو عربية.!

طيب…نمسك الموضوع حتة حتة عشان مانطول عليكم والدنيا اخر ليل.

رشدي الناس قبلتو واتفاعلت معاهو عشان بساطتو والكلام القروي السمح (اللابسو فوق لسانو).

طبعاً -وكالعادة- الناس لما تقبل زول (بغض النظر عن السبب) حيبقى عندو متابعين كتار…يلا يقوموا الناس (الاصلاً الناس ماقبلتهم ولا شغالة بيهم) يتلصقوا في النموذج الاول عشان يلقوا ليهم حبة شهرة وضؤ نجومية.

انت يعني بتدافع عن رشدي…؟.

لالالا انا مابدافع عنو…انا حزين عليهو وزعلان من السيرك المنصوب حوليها…لانو حيخليهو يفقد (عُذرية طبعو) ومن رشدي الحبوب التلقائي الطيب المسكين حيتحول لرشدي تاني اخلاقو (احد) من طرف السكين.!

طيب انت داير شنو.؟

ياخ ماداير حاجة…دايركم بس تخلو الود دا في حالو وما تعملوهو (لاحوسه) عشان تظهروا…كدا (حرااااام….حرااااااام عشرة مرات).!!!

أحمد دندش