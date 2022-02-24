احمد الشايقي.. مثال للكوز النضيف زي الورد





(حتى لاتصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)🤍 *احمد الشايقي… مثال 1 للكوز النضيف زي الورد* 🇸🇩

احمد دا لو كان في دوله تانيه كان اتعمل لي تمثال من البرونز في قلب العاصمه… 🥳

لماذا؟

احمد الشايقي زولاً سمح خلاص، ياخوانا احمد دا استلم لي شركه فيها مكتب واحد وتلاته موظفين سنه 2000

جات سنة 2016 خلاها اكبر شركة زراعيه واستثماريه في السودان وافريقيا والشرق الاعلي والشرق الادني *(شركة زادنا)*

🌍 *شركة كانت محلية وصغيرة فاصبحت عالمية وعندها اسهم بتضارب في بورصة داون جوز وبورصة وول استريت* ©️

الكوز النضيف احمد الزول السمح ده صدر باسم شركة زادنا منتجات سودانيه لدول الاتحاد الاوربي والامريكتين (مكتوب في المنتج *صنع في السودان* بواسطة شركة زادنا)

صدر المنقه والبطيخ والسمسم والعرديب والويكه والبصل والليمون ما خلى حاجه ماصدرها

*احمد الكوز تاني عمل شنو؟*

1️⃣. زرع مساحات اراضي لشركة زادنا بتعادل مساحة مشروع الجزيره (اكبر مشروع في العالم يعمل بالري الانسيابي)

2️⃣. عمل الميناء البري عطبره دفع قروش انشاء الميناء البري مدني كااااااااااااااااااااش

3️⃣. زرع الطمام في الصيف زرع البطاسط عروتين

4️⃣. زرع اتنين مليون نخله وغيره كثير

5️⃣. عمل اكبر معمل لانتاج انسجة النباتات في افريقيا

*لكن، رغم الطموح الكبير في الخدمة العامة والنهضة الزراعية ورفع اسم البلد العزيز عالمياً، الخ، الزول السمح احمد ياخوانا كانت ولازالت عندو مشكلة كبيرة* !!!!🤔

اكبر مشكلة عند احمد هي انو زول *شخصياً* اصلو مابحب الظهور الاعلامي، عندو قناعة بالعمل المخلص ورافع شعار *دع الاعمال تتحدث عنك*… ياخ قناة الشروق دفعت لي 2مليار جنيه سوداني عشان اعملو مع حوار مدة نصف ساعه رفض 🙂

*طيب، الزول السمح احمد ده مفروض ابقي وزير الزراعه ابد الدهر، ولا مامفروض؟*

احمد كن لنا

*انت قدوة لكل.سوداني اصيل*

سوداني جوه قلبي بريدو 🇸🇩

ختاماً، انا كمواطن سوداني مستقل ارحب جداً بعودة الكيزان للحكم بسبب مصلحتي المعيشية وبالذات الزمن دا لانو الامريكان لا ولن يرفعوا الحظر الاقتصادي عن السودان قريب ولانو الكيزان اكتر جماعة سياسية عندها خبرة في العمل تحت ضغوطات محلية وعالمية، والادلة على انو الامريكان ماحيرفعوا الحظر الاقتصادي عننا كتيره منها: اشترطوا فصل الجنوب ومانفع، ابتزوا حمدوك في دفع الملايين و مانفع… الخ

بس عندي 3 شروط على الكيزان قبلما يقرروا العودة للحكم:(1) يحاسبوا الفاسدين وينضفوا صفوفم الامامية من القطط السمان والصغار، (2) مايقعوا في نفس اخطاء الماضي، (3) يواصلوا الانجازات الاقتصادية و يركزوا على الزراعة والتعليم والصحة.

كامل ياسين

باحث زراعي