استعدوا لسخافات ذكور المنطقة على شاكلة.. في انتظار الأوكرانيات.. أخيرا هنشوف مزز شقراوات





#خارج_النص

استعدوا لامتلاء التايم لاين بسخافات ذكور المنطقة على شاكلة:

في انتظار اللاجئات الأوكرانيات

أخيرا هنشوف مزز شقراوات بدل اللي عندنا،

سنحسن النسل بالأوكرانيات وهكذا هكذا سيستمر عبط أي ذكوري طاووسي متورِّم مُتَنطِّع،

وتلاقي الواحد منهم لسة ما عمل update لنفسه من طريقة ممكن نتعرف وعيونك فيها حزن وأنا حلمت بيكي،

ويكون عاطل وفاشل واتكالي وراسه فاضي

وما نضيف ومافيهو أي ميزة من المميزات تخليهو فرصة لأي واحدة،وآخره يقدر يفتح بيت في المزرعة السعيدة بالفيسبوك..

المهم حقوا مافي واحدة ترضى بالهم خالص لأنه الهم ما هيرضى بيها….

الكلام ده موجه للذكور البُله فقط وأي رجل محترم وناضج غير معني به وشكرا.

#روسيا #أوكرانيا

رفيدة ياسين