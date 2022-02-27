الموكب جمع مابين أصغر متظاهري قحط شبلي البمبان وحبوبة عشة مادحة حميدتي والبرهان!





الرقم التقديري الذي ستضعه لموكب الأمهات هو الرقم الحقيقي لكل معارضي البرهان بولاية الخرطوم،، فهذا الموكب قد جمع مابين أصغر متظاهري قحط شبلي البمبان وحبوبة عشة مادحة حميدتي والبرهان!!!

نديهم ثلاثة ألف ولا كتيرة

اذا كُن أمهات السودان،، هُن بقايا نساء نقد ومحمود طه فالترابة في خشمكُن 😂

لستُن وحدكُن فاللعنات خلفكُن!!

موكب السبت الذي تم تحت مسمى موكب الأمهات هو!!

كل ماتملكة قحط من جماهير!! وهو خُلاصة خيلها وخيلائِها شِيبها وشبابِها!!

الحزب الشيوعي قائد تظاهرات الحكم المدني في السودان

تبيان توفيق