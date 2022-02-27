النشطاء والعملاء الذين يحرضون الآن ضد الجيش لن ينفعوا السودان





رسالة لكل من يطالب بتفكيك الجيش السوداني هذا ما يطالب به عبدالواحد و الحلو وبعض النشطاء ليتمكنوا من البلاد لأجل عيون امريكا والتي سوف تتخلي عنهم قريباً ….

المتغطي بأمريكا ووليدات الغرب والعملاء عميان …

نجح بوتين ( روسيا ) في ارسال اعظم رساله قوميه وهي ان لن يدافع عنك سوي جيشك الوطني العالم يندد يستنكر فقط عبر البيانات لكنه لن يرسل الجنود للدفاع عنك ….

عليه النشطاء والعملاء في السودان الذين يحرضون الآن ضد الجيش لن ينفعوا السودان وقت الحارة ويفضلوا ملح وداب ويبقي الجيش أمام المواجهات وخط الدفاع عن البلد …

#أنظروا لوكرانيا لديها اتفاق منذ ١٩٩٤ بان تدافع عنها الولايات المتحده وبريطانيا بعد تسليم اسلحتها النوويه لروسيا ولكن الآن رفعت يدها عنها تماماً ….

#ابقوا #علي #جيشكم #عشرة

عائشة الماجدي