الحكيم: واحدة قالت لي عارفاك بتحبني لكن ما قادر تقول لي





#المدرس_وبنت_الثانوي

انا درّست طالبات ثانوي زماان وانا طالب بالهندسة لكن كنت خطير في التخصص ،

المصيبة من الأربعين طالبة ٣٩ يحبوك

و٩ منهم يكلموك

و ثلاثة منهن ي…. والله جد

طبعا كنت بتضايق جدا من النظرات الطويلة

والرسائل الطوالي

والاسئلة الحرجة.

طبعا مرة لقيتهن بتناقشوا في هدومي وحافظنها بلبس قميص لبني مع بنطلونه الاسود كل سبت هه ههه.

واحدة مقرشة كدة جابت لي بنطلون جينز وكان اول مرة في حياتي البسوا.

واحدة قالت لي عارفاك بتحبني لكن ما قادر تقول لي ؛

لمن نفيت ليها ؛ ٣ يوم ما جات المعهد .

بالجد يا جماعة يجب تفهم مرحلة المراهقة وما يتبعها

والتعامل بجدية مع المشاعر

وتوعية المراهقين .

يجب ان تكون فيه حصص خاصة بتطور المراهق والعلاقات والثقافة ووو .

عرس القيم الدينية من الاستاذ مهم جدا وله اثر كبير

رغم اني وقتها لم اكن ملتزما ؛ لكني كنت أخاف عليهن واحذرهن بشدة واتلو ما اعرفه من وعظ ديني لهن .

بالجد عايز اسال السيدات

كيف كنتن تتعاملن مع هذه الاشياء ؟

محمد هاشم الحكيم