الفاتح جبرا يكتب: قال زيارة قال!!





من سلسلة عدم صدق هذه الحكومة الانقلابية، هو ذلك البيان الصحفي الصادر من وزارة الخارجية والذي يؤكد بان دعوة حميدتي لروسيا كانت قبل قرار الحرب الدائرة الآن ولا علاقة لها بما جرى لاحقاً هنالك وذكروا انها جاءت بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين ونعلم ان هذا التصريح من وزارة الخارجية ما هو الا محاولة منها لإنقاذ ذلك الموقف الذي ادخلهم فيه حميدتي بعد تصريحه الشهير والذي ملأ الفضاءات بتاييده المطلق لروسيا والذي اكد فيه ان ذلك من حقها في حماية (مواطنيها) حسب الدستور والقانون، وإن كانت أسباب الحرب ليست لها علاقة البتة بما ذكره..الخارجية سارعت بنفي هذا التصريح ايضا في بيان عرف في الاوساط الاعلامية بتفسير المفسر ولكنها لم تفصح عن خطابها التي نصحت فيه حميدتي بان السفر في ظل معطيات الحرب الروسية الاوكرانية غير مجدي. ولكن نقول شنووو بس (ادي الله وادي حكمتو) ان يصير مثل هذا حميدتي حاكما للسودان وهو لا يدرك بما يجري في العالم الخارجي الذي صار بين ليلة وضحاها يجوبه طولا وعرضا دون أي شرعية او تلك الدستورية التي يتبجحون بها ، الكل يعلم أن هذا التصريح المنفي اوحتى الزيارة نفسها في هذا التوقيت تعبر تماماً عن موقف الدولة من هذه الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا . دعونا نرجع قليلا لتصريح وزارة الخارجية الذي اكد على ان هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية من روسيا عبر سفارتها لحميدتي كما ذكر ونستفسر قليلا منهم : هل تريدون ان يصدقكم الشعب مثلا بهذا التبرير الفطير الذي يحمل عدم الصدق بين طياته أو يصدقكم العالم الخارجي مثلآ والكل يعلم انه اذا كانت هناك دولة تستعد للدخول في حرب مع دولة اخرى تكون هي صاحبة الضربه الاولى فيها ولاشك ان من ضمن تلك الاستعدادات انشغالها بامورها الحربية فقط وليست لها زمن لادارة اي علاقات سياسية أثناء الحرب ولا غيرها من العلاقات الاقتصادية أو غير ذلك فالحرب حالة طوارئ تجمد فيها كل الأشياء الا فيما يخص الحرب وخططها فكيف بربكم تسوقون تلك الأكاذيب المفضوحة وتريدون ان نصدقها؟ هل تعلمون ان من تقود هذا الحرب دولة تحلم بحكم العالم وان خططها ليست بسذاجة ذلك التصريح وانها تعد لتلك الحرب منذ أمد بعيد وكل خطوة عندها محسوبة (بالملي) وتوقيتها بالثانية فكيف بربكم فات عليكم ان تتذكروا هذا ؟ هل يمكن أن نصدق انها تقدم الدعوات لزيارتها وهي تعد لإغلاق مجالها الجوي في تلك الاثناء؟ الا تلاحظون ان وزارة الخارجية (جابتا وارمة) المره دي؟ دعكم من كل ذلك هل تظنون ان الشعب السوداني لا يعرف من هو حميدتي وما هي طبيعة عمل قواته وما حربها باليمن عنا ببعيدة حتى نصدق ترهاتكم تلك بانها زيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين؟ الا تعرفون ان كل العالم يعلم ما هي فاغنر وما هي علاقتها بقوات الدعم السريع؟ وما هي علاقتها بذهب السودان الذي يذهب اليها عبر الطائرات ربما الممنوعة من التفتيش؟ ويعلم ان فاغنر وقواتها ما دخلت إلى السودان الا عبر تلك المليشيا الجنجويدية؟ الا تعلم وزارة الخارجية ان الكل يعرف ان هذه القوات ما ذهبت الان وفي ظل هذه الظروف لمباحثة مشروعات اقتصادية ؟ لماذا لم تتم مثل تلك الزيارات الودية الا الآن؟ وهل حقيقة ان الرئيس الروسي لديه زمن لاستقبال ضيوف أو حتى النوم وهو يستعد للدخول في حرب عالمية كبيرة كهذه؟ فإن كنتم تجهلون فهذه مصيبة وان كنتم تعلمون فانها المصيبة الاكبر.. ان الورطة التي ادخلكم فيها هذا الجنجويدي لن تمر بسلام لأن المواجهة ليس بينكم وبين شباب ثائر تفرغون بنادقكم في صدورهم ثم تذهبون إلى بيوتكم فرحين بما حصدتم من ارواح ثم تحفزون وتحتفلون بغنائمكم من سرقة هواتف الثوار وباقي (ملاليمهم) التي يتحوطون بها لسدة حوجه العلاج لرفقائهم الذين يتوقعون إصابتهم في تلك المواكب كما رايناهم إنما هي مواجهة مع اميركا وما إدراك ما أمريكا بكل صلفها وعنفوانها والتي ما استعدت على دولة الا و (ركبتها التونسية) والايام بيننا ..فانتظروا انا معكم منتظرون. كسرة: قال زيارة رسمية قال قوموا لفوا. كسرات ثابتة: • مضى على لجنة أديب 866 يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق! • ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ • أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو • أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان

صحيفة الجريدة