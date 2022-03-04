روني صباحي: انا عمري 31 سنة ما اتزوجت ولا ولدت





سلام 🌺

اول حاجه مبروك وصلي لي ٢٥٠ الف صديق 🌞

حابه اتكلم عن حاجه مهمه جدا خصوصا للبنات البتابعوني و الاولاد برضو يا جماعه انا عمري داخله في ال٣١ سنه ما اتزوجت و لا ولدت مع انو لمن كنت مراهقه كان ده اكتر يوم بحلم بيهو يا جماعه انا دايره اقول اني مبسوطه شديد اني وصلت العمر ده بدون زواج و شاكره لكل لحظه عشتها براي و اضريت اعتمد على نفسي و القا مصدر قوتي جواي. انا بقيت روني روني الفنانه المختلفه الشجاعه المؤمنه بنفسها قبل اي شي انا بقيت قويه و قوه تحملي تهز الجبال انا بقدر اشيل بيت براي بقدر اشيل المسؤليه 🥀 بقيت انسانه عظيمه عندي اثر كبير في مجتمعي قبال ما حتا ابدا تسجيل الاغاني قبال اي شي عرفت انا منو اتعلمت اعيش و اشكر و استمتع بكل لحظه انا عارفه انو لمن اتزوج حاكون افضل شريكه و متاكده اني حاكون افضل ام لاني اتعلمت قبل كل شي اكون انسان ما تستعجلو اصلا الدنيا قصيره ما سباق فيران

اخدو وقتكم اتعرفو على نفسكم عالجو حاجاتكم ماف زول حيعالجها غيرك و لمن تبقا جميل من جوه حتجذب كل شي جميل و حتا الوقعو في فخ الزواج قبل ما يكونو مستعدين باب الله مفتوح ارجع سنه اولى و راجع نفسك تاني تعلم تكون الحب قبل ما تحب 🥀 انا شاكره شديد شديد شديد

روني صباحي