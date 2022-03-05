الطفلة السودانية الشهيرة “بوليغ” تعرّف نفسها وعن مسقط رأسها لأول مرة





عرّفت الطفلة التي اشتهرت بـ(بوليغ) من خلال ظهورها المتكرر على مقاطع فيديو إبان الحراك المعارض ضد نظام الإنقاذ، فكانت تحتج على زيادة سعر الخبز الذي وصل إلى جنيه وتختم قائلة (بالغت بوليغ يا عمر البشير، العيشة الواحدة بجنيه)؟!.

وعرفت “بوليغ” نفسها على إحدى صفحات مواقع التواصل قائلة: معاكم سعاد بوليغ.

انا بقرا في مدرسة القبس في سنه رابعة، ساكنة حلفا الجديدة، اصلا من غرب عطبرة الفاضلاب من جهة الأب.

أمي من شمال كردفان الرهد ابودكنة المسكين ماسكنه ما بظهر في الإعلام لاني دايره اجي بالباب وابقى إعلامية كبيرة.

وأضافت: اتفضلوا معاي حلة ملوحة وجبة حلفاوية سمحه، ابقوا قراب قربت تنجض ماتبعدو.

الخرطوم: (كوش نيوز)