بقال: شايف القحاتة فرحانيين أنو الدولار وصل 540 جنيه





شايف القحاتة فرحانيين أنو الدولار وصل 540 ج وكان في عهدهم الدولار كان بي كم لما استلموا الحكم كان بي 60 ج فقط ؟ في عهدكم البسيط وصلتوا الدولار لغاية 600 ج ثم تراجع ل 450 لغاية قرارات 25 أكتوبر …

في عهدكم البسيط فترة سنتين وصلتو العيشة من واحد جنيه ل 40 ج من مدعوم رفعتو الدعم عن الكهرباء الوقود ، الدواء مدعوم وتجاري وزفت … الخ وشعارات الجوع ولا الكيزان …

قحاتة عواااال يق مصلحتهم أنهم يصلوا السلطة بس وهمهم السلكة فقط ولا يهمهم المواطن ..

لما كانوا في السلطة حملات ( حول قروشك عبر البنك ، القومة للوطن ) .. الخ بعد طردهم من السلطة شغالين حملات اسحب قروشك من البنك حتي تطبيق بنكك عاوزين يوقفوه بحقدهم والمتاجرة بالآزمات وخداع القطيع بتاعين الشوارع ..

الدولار يصل ملياااار تاني مافي ليكم حكم يا عوا ليييييق يا فلول قحت أنتم سبب دمار البلاد في سنتين فقط دمرتو البلد ..

قال دي العسكرية الدايرنها ؟ ايوة دي الدايرنها ودايرين البرهان …

ونقول ليكم 🤌👮‍♂️🤌👮‍♂️

آبراهيم بقال سراج