القحاتة بعد ان فقدوا المناصب والكراسي الوثيرة أصبحوا ضد الوطن





#كان يهمهم الكرسيلا الوطن

قبل شهور معدودة كانوا القحاتة ونحن أيضاً نعمل تحت حملة #حول #قروشك #بالبنك وكنا ندعم ذلك من أجل الوطن والمواطن ولكن بعد ان فقدوا القحاتة المناصب والكراسي الوثيرة أصبحوا ضد الوطن بل ضد المواطن الغلبان ويقودون حملة حقيرة تحت مسمي ماتحول قروشك بالبنك …

هولاء وأتباعهم من الناشطين كانوا حريصين علي الكرسي ما علي الوطن …

التحويل عندو علاقة بالوطن ماعندو علاقة بأشخاص حاكمين او معارضين …

#الوطن #اولاً

عائشة الماجدي