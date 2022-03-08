فهد الأزرق: من خلال تواجدي بدولة الامارات تعلمت الكثير من لغة شعوب شرق اسيا





من خلال تواجدي بدولة الامارات العربية المتحدة

تعلمت الكثير والكثير من لغة شعوب شرق اسيا الباكستان والافغان والهنود والبنقالا

الكلمات التي اتعلمتها هي

جنقل تعني الخلاء

جلجال تعني المشاكل

جلي جلي تعني السرعه

ترتيب تعني الضبط

متروس تعني شبعان

كلي يولي تعني عدم الخوف

كشرة تعني النفايات

مسخرة تعني الضحك

قرقر تعني الكلام الكتير

روم تعني غرفة

اسكيزومي تعني العزر او معليش

بنت تعني الانتهاء

بجكة تعني الاطفال

هاو مطش تعني كم العدد

فرند تعني صديق

بي تعني اخو

نفرات تعني مجموعة من الناس

اسوي اكل تعني يعني داير اتناول الطعام

اسوي نوم تعني يعني داير انوم

اسوي انتظار تعني يعني انا في انتظارك

ارباب تعني يعني مدير العمل

مافي معلوم تعني يعني ما عارف حاجة

سمسم هذا تعني يعني تشبيه او شبه

الصورة دي مع صديقي العزيز الباكستاني عمار خان شهرزاد