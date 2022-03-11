عوض الجاز ..راجل عظيم بالجد وبكل ماتحويها الكلمة من معني





د. عوض الجاز

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راجل عظيم بالجد وبكل ماتحويها الكلمه من معني (العظيم الله)

غير نظرة السودانين للحياه ورفع مستوي المعيشه

عوض الحاز ده عمل حاجه في السودان السودانين من سنه

56 الي سنة 99 ومعاهم الامركان ماقادرين عليها

عوض الجاز ده استخرج البترول وصدرو للعالم ودخل السودان منظمة الاوبك بصفة مراقب

عوض الجاز ده بالجد بالجد كان هبة السماء لاهل السودان

الزول ده لقي الامركان عندهم حق التنقيب الحصري في السودان لمدة 90سنه

مشي حنك الامركان وشال منهم الحق ده مقابل 25مليون دولار فقط طبعا الامركان كانو بضحكو علي وانو ما ح اقدر استخرج البترول لانو مافي بنيه تحتيه (الزمن داك الامركان مابعرفو يعني شنو كوز)

الزول ده اشتري مصفاة الابيض بالشحده والدس اشتراها (صاموله صاموله) وركبه

جاب الصينين وحنكم ابنو مصفاة الجيلي بالنص ودفع حقنا كااااااش اخضر 350مليون دولار

رهن للصينين مشروع الجزيره مقابل ابنو لينا خط الانابيب الناقله الخام من الجنوب لحدي شرقنا الحبيب (اطول خط انابيب في افريقيا والشرق الاوسط وفي دول الساحل والصحراء) بطول 1260 كيلو (شفته كيف)

بعد اربعه سنه مشروعنا رجع لينا (كيزان ي رسول الله)

عمل ميناء بشائر لتصدير الخام السوداني وعمل خط تاني من مصفاءة الابيض لحدي بورتسودان

عوض الجاز ده حفر السودان كلو ماخلي ولايه او محليه وهو ببحث عن الغاز والبترول ما حفره (نحن ناس شغل بس)

النظام العالمي قالو لازم تكون في شركة نتعامل معاها نحن ما بنتعامل مع حكومات في شراء الخام

وقد كان اسس شركة (النيل الكبري لعمليات البترول)

راس مال الشركه الفعلي 100مليار دولار (شفته كيف)

عندنا فيها 55٪

الصين25٪

الهند5٪

كندا20٪

بقي عندنا فايض في الحقل من البترول شال البترول المدفق خلطو مع الفحم الحجري وولد منو كهرباء (محطة قري الحراريه4) شغاله الان بتنتج 110ميغاواط (كيزان وكده ي معلم)

اعاد تاهيل محطة (ماربلس) الحراريه (بحري الحراريه) وغير الوقود فيها من الغاز للمولاص (عسل قصب السكر) (ماكوز عاد بعمل اي شي)

بعد النجاحات دي قام بشه وداهو وزارة الماليه

قوم ي عوض الجاز حل كل( ديون الحكومه علي الجهاز المصرفي) طبعا دي القحاتي ما ح يفهمه

(امريكا زااااااته بتستدين من الجهاز المصرفي)

رخص العيش ورقدو رز (10عيشات بي جنيه)

رخص الاسمنت بقي الطن بي 12الف جنيه فقط

دفع قروش طريق الصادرات بارا_امدرمان كاااااش

دفع قروش كبري الدباسين كااااااش

دفع قروش انشاء مصنع الصافات للطيران الحربي كاااااش

اسس محطات قري الحراريه (قري 5 وقري3) جاري العمل الان

انشاء مصنع سكر النيل الابيض

رخص الغاز (غاز الطبخ سعر الانبوبه 50ج) كيزان وكده

دفع قروش تعلية خزان الرصيص كااااش (وتمته التعليه فعلا)

دفع قروش انشاء سدي اعالي نهر عطبره وستيت (وانتهن الحمد لله)

ثم بعد ذلك عرفت امريكيا وصويحباتها ماذا يعني( كوز)

ولابد من تغير هؤلاء القوم من قيادة الحكم في السودان

واستغلال الرجرجة والدهماء وسواقط المجتمع والرخيصين والخونة حول بشة لتنفيذ المخطط.

*متداول