حيدر المكاشفي يكتب: حكومة مافي





بالفعل حكومة مافي وتلك حقيقة صادمة، ينبئ عنها كل شئ اليوم، فالانهيار شامل وضرب كل المجالات وخاصة الاقتصادية والأمنية بمستوى من التدهور والانحدار لم تشهد البلاد مثيلا له..في السابق كنا نسمع عن منطقة طرفية بولاية الخرطوم يطلق عليها (حكومة مافي)، القوي فيها يأكل الضعيف وكل محرم فيها مباح ومتاح، منطقة يحكمها الفتوات وذوي العضلات وعتاة المجرمين، ولا تجرؤ الحكومة على الاقتراب منها، بل قل انها عاجزة عن فرض سيطرتها عليها، فأصبحت منطقة محررة وخارج سلطة الحكومة الرسمية، ثم تمددت ظاهرة (حكومة مافي) وامتدت الى مناطق طرفية أخرى فظهرت (محطة آخر مكالمة)، الداخل اليها موبايله مفقود لا محالة، ومنطقة أخرى يطلق عليها (شارع التمانين) الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود، وهكذا صارت الحكومة في اضمحلال وتلاش في مقابل تمدد واندياح (حكومة مافي)، فغابت السلطات الأمنية وتسيد المشهد العصبجية، حتى تكاد البلاد كلها ان تخضع تحت سيطرة عصابات (حكومة مافي)، والأمثلة بعدد الحصى، يكفينا منها آخر جريمتين وقعتا خلال الأيام القليلة الماضية، مع التنبيه الى انه ربما وقعت أيضا عشرات الجرائم في ذات التوقيت لم يتسن لنا الوقوف عليها.. في منطقة تقع في قلب السوق العربي بالخرطوم، تعرضت الزميلة العزيزة فاطمة مبارك المدير المالي لهذه الصحيفة (الجريدة)، لاعتداء غاشم في وضح النهار من راكبي دراجة بخارية المعروفين ب(تسعة طويلة)، ووقع الحادث عقب خروج الزميلة من مقر الصحيفة لقضاء غرض لها، وعند وصولها منطقة وسط الخرطوم وتحديدا قبالة مباني كمبوني، هجم عليها المعتدين وضربوها بآلة صلبة في يدها تسببت في كسرها واسقطوها أرضا، وبسرعة قياسية وفي زمن وجيز نهبوا ممتلكاتها ونزعوا الدبلة من اصبعها وفروا هاربين غانمين سالمين (قشة ما عترت ليهم) دعك من ان يعترضهم شرطي،..أليس بربكم ان هذا الحادث يدل على ان (حكومة مافي).. كما تعرض الزميل الصحفي بهرام عبد المنعم لاعتداء مماثل، ولكن هذه المرة من تسعة طويلة اخرى ترتدي زي قوات الاحتياطي المركزي، وعن تفاصيل الاعتداء الذي وقع عليه، يقول الزميل بهرام أنه وأثناء عبوره كبري المسلمية عصر يوم الحادث، أوقفه مسلحون يرتدون زي قوات الاحتياطي المركزي. وتابع: سألوني عن المكان القادم منه فأجبتهم بأنني صحفي عائد من مكتبي، أبلغوني أنهم يستهدفون الصحفيين تحديدا لأنهم يصورون المواكب، وطالبوني بإخراج الكاميرا فقلت لهم إني لا أملك كاميرا، أخذوا موبايلي ونظارة طبية ومبلغ 50 ألف جنيه كانت بحوزتي وهربوا. واضاف بهرام إنه ذهب للدورية القريبة وأبلغ بما حدث له، أخذه أحد أفراد الدورية جانبا ونصحه بالمغادرة ومخارجة نفسه.. و أليس بربكم ان هذا الحادث أيضا لا يؤكد فقط ان (حكومة مافي) بل وكذلك يدل على ان هناك حكومة اخرى هي المسيطرة..ولعل هذا الاحساس الذي تنامى في أوساط المواطنين بعدم الأمان في كل مكان، وعدم وجود حكومة توفر لهم الحماية والأمن، وعدم قدرتها وعجزها البائن في لجم هؤلاء المتفلتين، هو ما دفعهم للاقبال جماعات لشراء السلاح وحمله اينما ساروا وتحركوا، كان هذا السلاح سكينا أو مسدسا، ليحموا انفسهم وممتلكاتهم بأنفسهم..ونختم بما يناسب هذا الحال بطرفة للدكتور منصور خالد رحمه الله كان قد أشار اليها في أحد منشوراته، ومؤدى طرفة د. منصور أن أحد المواطنين بعد أن ضاقت عليه سبل العيش وكان يرى أن الحكومة هي السبب في كل معاناته وضيقه، ولهذا كان عقب كل صلاة عشاء يدعو يا رب بكرة الواطة تصبح ما نلقى الحكومة دي..يا رب بكرة الواطة تصبح ما نلقى الحكومة دي، واستمر على هذا الحال والمنوال زمناً وعندما لم يستجب لدعائه لم ييأس، فقط غيّر الدعاء ليصبح يا رب بكرة الواطة تصبح الحكومة دي ما تلقانا..يا رب بكرة الواطة تصبح الحكومة دي ما تلقانا، وبالفعل لم يعد العيش ممكنا مع حكومة الانقلاب، فاما تذهب هي أو يذهب الناس ويتركوا لها البلد، وهذا هو بالضبط الحادث الآن..

صحيفة الجريدة