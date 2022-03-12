شيء غريب جدا أن تخرج قحت من فترة حكمها القصيرة بكل هذا الكم الهائل من الخسائر





🟣🟣 القحاتة خسروا كل معاركهم

١/ أبطلت المحكمة العليا

كل قراراتهم وبالجملة. وعاد كل الموظفون الى أعمالهم وصرفوا كل استحقاقاتهم. (بعضهم الان يبني في الشقق الفاخرة)

٢/ شطبت المحكمة معظم بلاغاتهم وبالجملة بسبب عدم كفاية الأدلة. (يعني كلها مجرد بلاغات كيد سياسي زي مقالاتهم). مافي اي دفاع مهني قدموه عن بلاغاتهم غير دريبات وجدي.

٣/ أبطلت صحوة الشعب كل تغيراتهم في المناهج التعليمية وكنست القراي الى مزبلة التاريخ

٤/ تم استرجاع جمعية القران الكريم وطرد مستشارة المثليين منها وإزالة رجسها ودنسها وصدح القران من جديد عبر إذاعة القران.

٥/ تم فتح بلاغات خيانة الأمانة في كل أعضاء لجنة التمكين وبمستندات مهنية وعبر لجنة مهنية. وتم ادخال وجدي الى زنزانة السارقين وهرب مناع.

٦/ تضاءلت وانزوت مظاهراتهم وخسرت كل بريقها ومصداقيتها وأهميتها وموضوعيتها وفاعليتها.

٧/ خسروا الرأي العام تماما. وانزوت مشاركاتهم في الاعلام ووسائط التفاعل. ليس لهم بضاعة يلوكونها غير الشتم والهدم وخطاب الكراهية واقتلاع الانترلوك واعمدة الإنارة وأجندة الإثارة.

٨/ وجد المواطن في عهدها ضنكا عنتا ومشقة وطوابير وفقر وشح وعدم لم يجدها في أي حكم على مر التاريخ.

٩/ قحت نفسها اختلفت واتفرتقت وانقسمت على نفسها الى عدة أجسام غير متجانسة اختلافات وصراعات وأجندة وعمالة .. الخ.

١٠/ أسوأ ما سيواجههم ويزلزلهم ويدمر سمعتهم هو البلاغ الكيدي الفضيحة الذي كان يتباهى به مناع ويعقد حوله المؤتمرات الصحفية. هو البلاغ ضد بروف غندور و أنس ود. محمد علي الجزولي و د. محمد عبدالكريم و د. غازي صلاح الدين و أبي أحمد وأردوغان والاتحاد الافريقي… هههها اي والله. هجمة مرتدة كاسحة.

حقيقة شيء غريب جدا أن تخرج قحت من فترة حكمها القصيرة جدا بكل هذا الكم الهائل من الخسائر.

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