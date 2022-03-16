قحت نكبة السودان





الكيزان كانو محاصرين ٣٠ سنة وبشترو القمح والوقود بالسعر العالمي وببيعو ليك انت كمواطن بالسعر المحلي زي الوقود ب ٢٨ جنيه والرغيفة بجنيه يعني حسب جيبك، ومع ذلك التنمية شغالة والكهرباء مستقرة والمدارس والجامعات والعلاج مدعوم ومتوفر وكنت بتقول عليهم حرامية وطلعت ثورة عشان تجيب أحزاب عجزت توفر رغيف صالح للأكل .

وعندما وصل الدولار ٣٠جنيها بعد ٣٠ سنه خرج عليك العلمانيون يحرضوك بسحب الأموال من البنوك وإسقاط حكومة الحرامية!

فصدقتهم وخرجت معهم ورفع الحصار لان الكيزان سقطوا والعملاء وصلوا للكرسي فإذا بالدولار يعانق ال٥٠٠ ، وأول رد فعل لهم رفعوا عنك الدعم ونهبو قوت الشعب ودواء المرضى واسسو دور لاحزابهم ومقرات لمنظماتهم الجديده .

تناسيت ان الكوز هو من بنی البلد وعلم الأجيال ودعم الفقراء وشيد المدارس والمساجد والجامعات بل الكوز هو من كان يدعم الدواء والدقيق ويصرف على الكهرباء لكنك كنت لا ترى نعم الله وقتها وشياطين اليسار جعلتك تكفر بالنعم لتوصلها للحكم ، نسيت ان الكيزان هم من استخرج البترول رغم حصارهم وعجزت قحت ان تصين انابيبه .

#اليوم وبعد كل هذا وبدون حياء رجع نشطاء قحت لممارسة نفس التضليل ويتحدثوا عن انهيار اقتصادي هم كانو السبب فيه قبل عامين وكانو سبب لحصار الانقاذ قبل ٣٠ عاما .

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