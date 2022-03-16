تبيان توفيق: القحاطي كائن اناني لاينبُت إلا في بِرك النفاق والكذب والتضليل





كل من 👇

سلام جوبا

رفع الدعم

تمجيد حميدتي

مشاركة العسكر في السُلطه

دي كلها من أفعال قحط وتوابِعها اووووعكم تسمعوا البكى بتاعهم دا!! هُم نفسهم العملوا الحاجات دي!! هسع قاعدين يبكوااا ويتجرسو ويسبو في كل من 👇

سلام جوبا

ورفع الدعم

وحميدتي

ونبز العسكر

القحاطي كائن اناني لاينبُت إلا في بِرك النفاق والكذب والتضليل،، اياااااكم ثم اياااااكم من مبارات العفن!!

الزول الوااااعي وعندو ضمير لو سمع وشاهد فيديوهات (البيع) الكانوا بيعملوا فيهو القحاطه!!

حيتوضأ ويجدد نية الإسلام من جديد!! وحيعرف إنو كان مُباري مِله أوسخ من وسخ التبيعه نفسها!!

اوووتفووووو ع كل قحاطي مُتجمع

تبيان توفيق ❤️