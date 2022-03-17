تبيان توفيق: الوطن إذا ذهب فلن يعود لا تتبعوا شهوات القحاطة!!





كل شعارات وتغريدات الناشطين الكانوا عاملين فيها وطنين وجاين من أجل الشعب والحنك الميت دا كلها إتساقطت مع تساقط قحط

دا دليل واااضح على إنو الناس ديل كانوا مأجورين وبيخدموا في أجندة مجموعات وهًمهم السلطه وبس وماكان عندهم هم غيرها والدليل على كده تحول المفاهيم حول السياسات مابين الأمس واليوم!!

الجماعه ديل عملوا من حمدوك إله عجوه وقعدوا يعبدوا فيهو وشغالين تغريدات عبر حساباتهم عشان الشعب يعبد إله العجوه دا معاهم وبمجرد ماجات ٢٥ اكتوبر وبعديها إتفاق حمدوك البرهان بالله كل الصفحات الكانت بتدعي في الشعب عشان يعبد حمدوك قلبت عليهوا وبقت تنبز فيهوا وتسيء لشخصوا وقالوا فوقو مالم يقله مالك في الخمر!! تصدق إنو الناشطين ديل أكلوا إله العجوه (حمدوك) جم من دون ما يتلفتوا

دا كلوا عشان هُم ماعندهم هم غير الأجنده الخاصه وماعندهم هم للوطن ولا عندهم ثوابت وناس خاوين فكرياً ومريضين نفسياً!!

إنت كإنسان عاقل ماممكن تكون مجرد دلدول لشوية عفن فقد نفسهم قبل مايفقد السلطه!!

ماممكن تباري ناس نقدت كل شعاراتها وقناعاتها الكانت بتدعينا ليها قبل سنتين بس!!

ماممكن تكون رهين لي زول شغال بكل طاقه عندوا تعطيل في البلد وحال المواطن عشان بس يرجع يحكم وبي سبب الحكم خلى أعز الناس الماتوا حقهم يضيع بين أديب وشلتوا ومشارح المستشفيات!!!لحدي ما إتحللت الجثث وريحتها طلعت

ماممكن تكون غنماية تابعة لحبة بعثين وشيوعيين وبقايا مصادر جهاز الأمن الاسمهم السنابل!! اصلآ ماممكن تبقى تابع لفاقد نفس وفاقد ضمير وفاقد شرف وفاقد تربيه وفاقد وطنيه!! كده عيب عليك وحتكون عصرته ع نفسك جدا جدا!! حتكون ختيت نفسك مع الحيونات في زريبه واحده واكيد انت وانتي أكبر من كده بكتير!!

نفس الناس القاعدين يكتبوا الآن الآن وشغالين تغريدات السكاره حيجي يوم ويكتبوا عكسها!!

مش قالوا إنقلاب حيجي يوم ويقنعوك إنو ما إنقلاب

مش قالوا لا تفاوض حيجي يوم وحيتفاوضوا مع العسكر

مش قالوا لامساومه حيجي يوم وحيتساوموا مساومه انت زاتك تحتار فيها

مش قالو لاشراكه والله الليله لو لقوها عايزنها لأنهم نشفو نشاف في الكم شهر القعدوها بره القصر دي!! إذا كان هُم الان الان بيتفاوضوا مع العسكر لكن انتو الغبيانين الماجايببن خبر!!

حيجي يوم وتقول بت اللذينه دي قالت والأيام بيننا

هنالك فرق مابين معارضة الأنظمه ومعارضه مصالح الشعوب وإستحقاقة في المواطنه!!

الدوله ستذهب وسيأتي غيرها فهي ليست دائمه ولكن الوطن إذا ذهب فلن يعود لا تتبعوا شهوات القحاطه!!

تبيان توفيق ❤️