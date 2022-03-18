انفلات أمني غير مسبوق ونهب في مدن السودان نهارا جهارا





نحن خاشين الشهر السادس للانقلاب وبداية الثورة والتظاهر ، فيجدر بنا أن نعمل جرد سريع نشوف الفوائد والخسائر قدر شنو من الثورة المستمرة وجدول المظاهرات اليومية ، عشان نقدر نحدد : نواصل ولا نقيف ونتراجع نجرب وسيلة أخرى أقل خسائر وأعلى فائدة .

لحدي هسا الخسائر :

– ما يقارب المائة قتيل ..

– ما يقارب الألف مصاب …

-إغلاق الشوارع و زيادة أعباء على المواطنين في التحرك .

– هدم بعض الطرق و تهشيم الواجهات و زيادة تشويه العاصمة المشوهة اصلا..

– مؤسسات تنهار بسبب عدم وجود حكومة .

– حميدتي يتمدد و يركب مكنة رئيس جمهورية يمثلنا في المحافل و اللقاءات الدولية . و حايم من مؤسسة لي مدينة يوجه و يأمر و ينهي .

– جامعات مغلقة و طلاب مشردين و مستقبل مجهول .

– انفلات أمني غير مسبوق و نهب في سط المدن نهارا جهارا .

من يشجع هذه العملية و شايف انها ممكن تحدث تغيير ايجابي أو تحول ديمقراطي يجي يورينا المكاسب شنو في الفترة دي !!!

لازم نشغل عقولنا عشان نحفظ دماء شبابنا و نحافظ على تماسك بلدنا من الانهيار .

لازم تملك الشجاعة و تواجه نفسك أولا و تقنعها بأن الحاصل دا ما بودينا البر ، عشان تقدر تواجه الاخرين …

سالم الأمين

